Madagascar: Histoire politique Malgache - Denis Alexandre Lahiniriko prépare un manuel inédit

9 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Fort du succès de son précédent manuel, Boky Mena, publié le 8 novembre et largement salué par les lecteurs, Denis Alexandre Lahiniriko prépare déjà un nouveau livre, plus complet et ambitieux. Ce futur manuel, prévu pour l'année prochaine après six mois de travail, se concentre sur l'histoire politique générale de Madagascar, des origines jusqu'à nos jours.

L'ouvrage propose une analyse de la longue durée, explorant plusieurs siècles de relations complexes entre l'État et les populations. Selon l'auteur, l'État malgache a souvent été perçu comme une institution étrangère à la société, évoluant davantage au service d'une oligarchie que des populations. Cette perspective permet de mieux comprendre les crises politiques : elles constituent, selon Lahiniriko, les rares moments où les citoyens tentent de s'approprier l'État.

Encore en pleine rédaction, ce manuel ambitionne de fournir aux lecteurs un éclairage inédit sur les dynamiques étatiques et populaires, en invitant à réfléchir sur les tensions persistantes entre gouvernants et gouvernés à Madagascar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Encore en pleine rédaction, ce manuel ambitionne de fournir aux lecteurs un éclairage inédit sur les dynamiques étatiques et populaires, en invitant à réfléchir sur les tensions persistantes entre gouvernants et gouvernés à Madagascar.

Courte biographie

Denis Alexandre Lahiniriko est historien, professeur à l'université d'Antananarivo et auteur malgache reconnu pour ses travaux sur l'histoire politique de Madagascar. Passionné par la longue durée et les relations entre l'État et les sociétés, il s'attache à rendre accessibles au grand public des analyses approfondies sur les dynamiques politiques et sociales de son pays.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.