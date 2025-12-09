Madagascar: Histoire politique Malgache - Denis Alexandre Lahiniriko prépare un manuel inédit

Fort du succès de son précédent manuel, Boky Mena, publié le 8 novembre et largement salué par les lecteurs, Denis Alexandre Lahiniriko prépare déjà un nouveau livre, plus complet et ambitieux. Ce futur manuel, prévu pour l'année prochaine après six mois de travail, se concentre sur l'histoire politique générale de Madagascar, des origines jusqu'à nos jours.

L'ouvrage propose une analyse de la longue durée, explorant plusieurs siècles de relations complexes entre l'État et les populations. Selon l'auteur, l'État malgache a souvent été perçu comme une institution étrangère à la société, évoluant davantage au service d'une oligarchie que des populations. Cette perspective permet de mieux comprendre les crises politiques : elles constituent, selon Lahiniriko, les rares moments où les citoyens tentent de s'approprier l'État.

Encore en pleine rédaction, ce manuel ambitionne de fournir aux lecteurs un éclairage inédit sur les dynamiques étatiques et populaires, en invitant à réfléchir sur les tensions persistantes entre gouvernants et gouvernés à Madagascar.

Courte biographie

Denis Alexandre Lahiniriko est historien, professeur à l'université d'Antananarivo et auteur malgache reconnu pour ses travaux sur l'histoire politique de Madagascar. Passionné par la longue durée et les relations entre l'État et les sociétés, il s'attache à rendre accessibles au grand public des analyses approfondies sur les dynamiques politiques et sociales de son pays.