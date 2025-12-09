Madagascar: Pétanque / Ligues - L'élection à Analamanga et Matsiatra-Ambony ajournée

Sous tension. Deux des sept élections des présidents de ligue de pétanque ont été ajournées. L'assemblée générale élective avait été programmée samedi.

Celle d'Analamanga n'a pas eu lieu, car quatorze clubs votants sur les vingt-deux en règle ont refusé de procéder au vote. Celle de Matsiatra-Ambony a connu plusieurs tours de scrutin et, par conséquent, n'a pas pu élire le nouveau président jusqu'en fin d'après-midi. Le comité électoral fixera une autre date, qui sera communiquée prochainement.

Deux candidats étaient en lice à Analamanga, à savoir Ravaka Andriantsiferana et Heritiana Patrick Ramananjatovo. Les quatorze clubs d'Analamanga ont réclamé la rectification du code électoral le jour de l'élection, samedi, à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Les clubs votants ont dû procéder à un vote référendaire sur la tenue ou non de l'élection et ont, par la suite, refusé de poursuivre le scrutin. Le directeur de la Jeunesse et des Sports, Njato Andriamampionona, ainsi que la représentante du comité national électoral, Olive Francia Djaoriziky, ont eu du mal à gérer la situation.

Les nouveaux présidents des cinq autres ligues sont, en revanche, connus : Anja Ralaimbeloniry a été reconduite dans l'Atsinanana, Annie Marie Thérèse Andrianjafy dans l'Alaotra-Mangoro, Jean Émile Hajasoa Maminiaina dans l'Itasy, Rado Ony Laiarivony Rajoelson dans le Menabe et Manjatonirina Rafeliarisoa dans le Vakinankaratra. Après vérification des dossiers, la Ceni a publié vendredi soir le nom du candidat unique en course pour la présidentielle de la Fédération Sport-Boules malgache, en la personne du président sortant, Adrien Julio Edouard Andrianirina.