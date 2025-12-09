Madagascar: Coups et blessures - Un conflit entre beaux-frères aboutit au tribunal

9 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Deux ans de prison et une amende de 500 000 ariary : il s'agit d'une peine avec sursis infligée à un homme, père de deux enfants dont un bébé de dix mois, jugé hier par la Cour criminelle ordinaire à Anosy.

Il était poursuivi pour tentative de meurtre sur son beau-frère (absent au procès), un fait survenu en juillet à Iavoloha, au cours de la fête d'anniversaire du mariage d'un proche. À l'issue des débats, l'accusation a été requalifiée en coups et blessures volontaires.

L'homme a nié avoir eu l'intention de tuer le frère cadet de son épouse. Selon lui, son beau-frère le détestait, l'avait déjà menacé et l'avait provoqué au cours de la fête. Celui-ci l'aurait frappé le premier à l'oeil gauche, le mettant à terre. C'est alors qu'il aurait riposté avec un objet tranchant, qu'il aurait planté une seule fois dans le dos de son agresseur présumé.

Son avocat a contesté un passage du dossier lu par la juge, selon lequel son client aurait poignardé à trois reprises le plaignant.

« Lorsqu'on a enlevé les autres pansements, il n'y avait que des bleus. La victime avait retiré sa plainte », plaide-t-il.

