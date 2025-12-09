Madagascar: Antsiranana - Entrepreneuriat au féminin, un mouvement en pleine expansion

Longtemps sous-représentées dans le monde des affaires, les femmes entrepreneures antsiranaises s'imposent désormais comme l'un des moteurs majeurs de l'innovation et de la croissance. Porté par une nouvelle génération ambitieuse et par des politiques publiques plus inclusives, ce mouvement connaît une accélération sans précédent.

Le Forum de l'entrepreneuriat au féminin, co-organisé dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat par Entreprendre au féminin de l'océan Indien (Efoi) - Antenne Antsiranana et le Centre d'affaires régional Diana (Card), a rassemblé des femmes entrepreneures des milieux rural et urbain d'Antsiranana, des porteurs de projets, des acteurs économiques ainsi que des institutions engagées dans le développement de l'entrepreneuriat féminin dans la région.

Conférences, ateliers pratiques et rencontres professionnelles ont rythmé les trois journées, permettant aux participantes de développer leurs compétences, d'élargir leurs réseaux et d'accéder à des ressources essentielles pour la croissance de leurs projets.

Durant la première journée, les participantes ont effectué une immersion à Andranomavo auprès de femmes engagées dans l'économie bleue, issues de communautés accompagnées par le projet Resea. Au programme : partage d'expériences et techniques sur les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité alimentaire pour les produits issus de la mer, ainsi qu'une initiation à la gestion financière simplifiée.

La deuxième journée a été axée sur deux conférences inspirantes autour de l'entrepreneuriat féminin. La gestion de la charge mentale d'une femme entrepreneure et son engagement pour un avenir durable étaient au centre des discussions. La salle de l'Hôtel de la Poste était comble et l'intérêt palpable, avec des échanges riches et concrets.

Pour clôturer ce forum en beauté, les femmes entrepreneures du Nord se sont rendues dans le district d'Antsiranana-II pour visiter la ferme SFFM (Sakafom-biby Fiompiana Fambolena Mahatsara) à Andranomavo, dans la commune rurale de Mangoaka. Cette exploitation, gérée par un membre de l'Efoi d'Antsiranana et située à Sakaramy, est une importante ferme de poules pondeuses et de production de provendes pour animaux.

Un moment de partage autour du savoir-faire, de l'engagement et du parcours inspirant de cette entrepreneure locale. Cette sortie s'est faite en famille, rappelant combien le soutien des proches compte dans l'aventure entrepreneuriale. L'organisatrices ont exprimé leur profonde gratitude envers les partenaires, les intervenants et l'ensemble des participantes, dont l'engagement a largement contribué à la réussite du forum.

« Ce rendez-vous s'inscrit une fois de plus comme un moment fort pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans la région et confirme la volonté collective d'encourager l'autonomie économique des femmes», souligne la présidente de l'antenne Efoi, Laingo Antso Rajaonozahana, qui rappelle que les femmes antsiranaises ne manquent ni d'idées ni de talents, mais de reconnaissance et de moyens. Aujourd'hui, les mentalités évoluent.