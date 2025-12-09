Madagascar: Des obstacles et des crues perturbent la circulation sur la RN4

La circulation sur la route nationale 4, reliant Mahajanga à la capitale, a subi de nombreuses perturbations ces derniers temps. Des coupures temporaires et des arrêts fréquents ont été observés, en particulier aux environs du Parc national d'Ankarafantsika, dans le village d'Ampijoroa et dans le fokontany de Befotoana.

Vendredi, la circulation des véhicules a été paralysée pendant quelques heures en raison de troncs d'arbres qui se sont abattus le long de la voie, à cause de rafales de vent et de fortes pluies.

« La circulation a été interrompue pendant environ trois heures. Les véhicules ont dû se garer et attendre l'intervention d'un engin de dépannage pour dégager les obstacles sur la route. Des taxis-brousse en direction de la capitale et des voitures qui rejoignaient Mahajanga, étaient bloqués sur place. Heureusement, des responsables du Parc national ont été dépêchés quelques heures plus tard pour couper les branchages et les troncs d'arbres au milieu de la route », raconte un chauffeur de taxi-brousse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La saison des pluies apporte de nombreuses crues dans cette partie du district d'Ambato-Boeny. La végétation pousse beaucoup plus rapidement, et les buissons ainsi que les branchages des arbrisseaux débordent sur la nationale. Des travaux d'élagage sont indispensables tout au long de cette route, car la voie est devenue très étroite. La visibilité est également réduite et il faut faire preuve de prudence lorsque les véhicules se croisent.

Les conducteurs et les passagers doivent se préparer à d'éventuels retards dus à des incidents tels que des chutes d'arbres, des crues soudaines, des glissements de terrain ou encore des fermetures de route. La chaussée est également glissante en cette période de pluies.

Par ailleurs, la réhabilitation de la route au niveau du long pont suspendu d'Ikalamilotrakely, à la sortie d'Ambalabongo, dans la commune de Berivotra 5/5, est presque achevée. La chaussée sur le pont est déjà bitumée jusqu'à Ikamamilotra, à quelques kilomètres plus loin en direction de Mahajanga. Les travaux d'urgence dans le cadre du projet de réhabilitation de cette nationale prévoient le bitumage d'une vingtaine de kilomètres entre Tana et Mahajanga d'ici la fin de l'année.

Le passage le plus difficile reste celui d'Andranofasika, où la déviation devient très boueuse en période de crue. En revanche, la circulation entre la commune d'Amboromalandy et Mahajanga est plus fluide depuis la réalisation des travaux de scarification. Toutefois, des portions très dégradées subsistent, notamment à partir de la montée de Berivotra. En moyenne, le trajet entre Mahajanga et la capitale dure encore de 13 à 15 heures.

Cette année a apporté beaucoup de pluies dans la région Boeny. Les routes n'ont pas été épargnées par les crues, les glissements de terrain et divers obstacles.