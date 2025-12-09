Gabon: Innovation - Gabtrotter lance un concours d'IA et Robotique pour créer l'émulation chez les jeunes

L'association Gabtrotter a lancé récemment à Libreville le premier Hackaton national IA et Robotique 2025 AISteam grâce au soutien du Département d'Etat américain (Bureau of Education and Cultural Affairs-ECA), tout ceci sous la supervision de l'ambassade des Etats-Unis d'Ameriques au Gabon.

Le concours réunit plus de 35 équipes participantes réparties en 3 grandes catégories : étudiants, élèves et jeunes diplômés qui vont s'affronter au cours des ces trois jours, le 12, le 13 et le 14 décembre en cours à travers d'idées et de création.

Il s'agit d'un événement technologique majeur, qui s'inscrit dans le programme AISteam qui vise à catalyser l'innovation, renforcer les compétences numériques et révéler les jeunes talents gabonais dans les domaines des Sciences, Technologie,Mathématiques et les Arts ( STIMA) grâce à l'intelligence artificielle et la robotique.

Pascal Ango, Coordonnateur de Gabtrotter a expliqué que " le projet AI4Steam permet à des élèves d'apprendre les métiers dans les sciences, technologies, l'ingénierie, les mathématiques et l'art. C'est dans ce cadre qu'a été effectué le lancement du concours d'innovation sur l'IA et la robotique au sein de l'American Corner de Libreville. Ainsi durant ces trois jours, les élèves et les étudiants répartis en différentes catégories vont s'affronter pour présenter des projets innovants sur des thématiques actuelles, des thématiques et des problèmes de la vie réelle qui devront résoudre à travers des inventions, le robot ou d'intelligence artificielle."

Il a rappelé les dates de ce concours qui sont donc le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14, pendant trois jours, ils s'affronteront tous pour concevoir le meilleur projet et le meilleur prototype pour résoudre les problèmes qui leur étaient assignés. Il y a des élèves de première, de terminal, de troisième et du supérieur qui s'affronteront dans différentes catégories pour avoir le meilleur projet innovant, le meilleur prototype pour résoudre les problèmes qu'ils ont tirés au sort.

" Les projets seront montrés lors d'une rencontre le samedi 20 à l'espace culturel américain de Glass où ils montreront à leurs parents, à leurs collègues et aux chefs d'établissement les réalisations qu'ils ont eu à mettre en place."

Lussyla Nzé, assistante de programme à l'Institut International pour la Démocratie et l'Assistance électorale au Gabon (IDEA) a expliqué l'apport de son institution dans cet Hackaton. "Aujourd'hui pour le lancement du hackathon AI for STEAM, lancé par GabTrotter, IDEA International est simplement venu présenter une plateforme, le CER Gabon, que nous avons mis en oeuvre avec GabTrotter. C'est une plateforme qui a pour but de mettre à disposition du public les ressources électorales publiques gabonaises et qui les regroupe et les centre sur un espace numérique spécifique."

Par ailleurs, elle ajoute que la plateforme est déjà là pour aider l'accès aux ressources électorales plus simplement, mais on espère aussi que les jeunes qui participent à l'hackathon pourront venir apporter des solutions avec l'intelligence artificielle et la robotique qui vont pouvoir permettre l'optimisation de cette plateforme et bien sûr un accès général à tout ce qui est informations autour de la démocratie et des élections au Gabon.

Pour Théodora Michelle Alomo, élèves de Tle D au lycée Nelson Mandela, participante de ce concours, estime que cet événement est véritable opportunité. "Je viens ici pour participer à ce concours parce que c'est quelque chose qui me passionne (...) C'est une très bonne opportunité pour moi parce que je veux devenir entrepreneur dans le marketing numérique. Donc, cela va m'ouvrir certaines portes que je ne pouvais pas ouvrir." souligne-t-elle.

Même réaction pour Kinowine Edwin Simba de la Tle D du lycée National Léon Mba qui n'envisage certes son avenir dans le secteur de l'IA et la robotique, considère toutefois que c'est l'avenir. "Ce qui m'a emmené ici c'est l'opportunité du concours. Moi, je considère que tout ce qui concerne l'IA et la robotique c'est l'avenir. Certes, je ne pense pas continuer sur cette voie. Néanmoins, je suis présente aujourd'hui parce que c'est une opportunité d'apprentissage. Le fait d'apprendre en fonction des nouvelles technologies me parle énormément. Le site qui nous a été présenté, Cer-Gabon.org, je vais l'utiliser énormément parce qu'il rassemble énormément des ressources électorales."