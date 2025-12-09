Gabon: L'artiste influenceuse Émeraude reçue en audience par le ministre Hermann Immongault

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation Hermann Immongault a échangé, le lundi 8 décembre 2025, avec l'artiste influenceuse Émeraude.

De son vrai nom Martine Myphe Lomba, l'artiste est venue remercier le Ministre pour l'avoir associé dans les différentes campagnes de sensibilisation des populations dans le cadre des processus électoraux de cette année.

Émeraude a profité de cette entrevue pour présenter au membre du Gouvernement, ses projets pour l'année 2026, non sans lui souhaiter par anticipation ses voeux de nouvel an.