Ile Maurice: Sécurité routière - Justice et réformes réclamées

Le Mouvement pour la sécurité et la justice routière a tenu, hier, une conférence de presse à l'hôtel St-Georges, à Port-Louis, afin de présenter les prochaines étapes de son combat pour une meilleure sécurité routière et pour la justice destinée aux familles de victimes d'accidents de la route.

Les membres de la plateforme ont remercié les nombreuses personnes ayant participé à la marche pacifique organisée le 22 novembre, un moment fort qui a rassemblé familles endeuillées, citoyens et sympathisants autour d'un même appel : mettre fin à l'impunité et renforcer la prévention routière.

Les représentants du mouvement ont annoncé qu'une pétition en faveur de la réouverture d'enquêtes policières concernant plusieurs accidents mortels a recueilli environ 300 signatures lors de la marche. Le document a depuis été officiellement transmis au bureau du Directeur des poursuites publiques, au bureau du Premier ministre et au commissaire de police. «Nous voulons que toute la lumière soit faite sur ces dossiers. Les familles ont droit à la vérité et la justice doit suivre son cours sans zone d'ombre», ont souligné les membres.

Un ensemble de mesures prioritaires a également été remis au ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, notamment concernant les procédures judiciaires et administratives entourant les accidents mortels.

Le mouvement a dénoncé plusieurs failles, dont le fait que certains conducteurs impliqués dans des accidents fatals peuvent comparaître en cour tout en conservant leur permis de conduire. «Dans plusieurs cas, le permis n'est pas suspendu, même temporairement. Cela envoie un très mauvais signal. Nous demandons des mécanismes plus stricts et plus cohérents pour protéger le public», a déclaré un porte-parole. Parmi les autres propositions figurent des campagnes de prévention renforcées, une amélioration des enquêtes et de la collecte de preuves et une révision des lois encadrant la conduite dangereuse.

Comme lors de la marche, plusieurs familles endeuillées étaient présentes à la conférence de presse pour témoigner de leur douleur mais aussi de leur détermination à obtenir des changements structurels. Elles réclament une réforme profonde du système, estimant que de nombreuses vies pourraient être sauvées si les lois étaient appliquées plus fermement et si les enquêtes judiciaires étaient menées avec davantage de rigueur.

Le Mouvement pour la sécurité et la justice routière appelle désormais à une mobilisation nationale afin de soutenir ces démarches et de maintenir la pression pour obtenir des réformes concrètes. Les représentants ont insisté sur l'importance du rôle des médias pour sensibiliser l'opinion publique et relayer les défis auxquels les familles sont confrontées.