Ile Maurice: Hausse des cas de gastro-entérite

Avec l'arrivée de l'été, la région connaît ces derniers jours des températures légèrement supérieures à la moyenne. Selon la station météorologique de Vacoas, un courant d'air léger et chaude la traverse actuellement. Cette chaleur favorise la prolifération des bactéries dans certains aliments, augmentant ainsi les risques d'intoxication alimentaire et de gastro-entérite.

Le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, rapporte que les cas de gastro-entérite continuent de croître. Du 1eᣴ au 7 décembre, 919 cas ont été enregistrés, contre 906 la semaine précédente et 859 la semaine d'avant. Les aliments particulièrement à risque sont la viande, la volaille, les produits de la mer, les œufs et les produits laitiers. Dans ces conditions de chaleur, les microbes trouvent un environnement idéal pour se développer, ce qui peut provoquer des intoxications alimentaires.

Pour limiter les risques, le médecin préconise de consommer des repas fraîchement préparés et bien cuits. Il conseille également de se laver les mains fréquemment avec du savon, de laver soigneusement les fruits et légumes, et de protéger les aliments de toute contamination, par exemple en les couvrant. Les aliments cuits ne doivent pas rester plus de deux heures à température ambiante car la chaleur peut les détériorer rapidement. Le Dr Fazil Khodabocus attire l'attention sur le fait qu'en cette période de fin d'année, les repas pris à l'extérieur se multiplient. Il est donc essentiel, dit-il, de s'assurer que les repas consommés soient préparés dans de bonnes conditions d'hygiène.

Face à l'augmentation des cas et aux conditions climatiques actuelles, il est important de connaître les symptômes de la maladie. Les personnes touchées par la gastro-entérite présentent généralement des diarrhées, des douleurs abdominales, des nausées, de la fièvre et des vomissements. La chaleur actuelle accentue le risque de déshydratation, rendant la vigilance d'autant plus importante, relève le médecin. Le Dr Fazil Khodabocus recommande de toujours avoir du sérum de réhydratation à disposition, préparé dans un litre d'eau, en attendant de consulter un médecin.

Par ailleurs, avec les pluies récentes, selon le médecin, il est prudent de bouillir l'eau avant de la consommer. En cette saison des fruits d'été, comme le letchi ou la mangue, mieux vaut éviter de consommer les fruits tombés au sol.