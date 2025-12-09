Ile Maurice: «Bank of the year 2025» - Absa Mauritius confirme son leadership

Absa Bank (Mauritius) Limited a remporté le prestigieux titre de Bank of the Year 2025 décerné par The Banker, une distinction internationale qui salue l'excellence, l'innovation et la solidité de l'institution. Cette reconnaissance couronne un effort collectif porté par les équipes de la banque ainsi que par la confiance constante de ses clients et partenaires. Pour Absa Mauritius, il s'agit d'un jalon majeur, témoignant de la manière dont les parcours et les attentes de sa clientèle nourrissent son ambition de performance.

Pour Ravin Dajee, Managing Director d'Absa Mauritius, cette distinction confirme la dynamique engagée par la banque : «Cette reconnaissance est un témoignage de notre quête constante d'excellence et d'innovation. Elle reflète les progrès significatifs accomplis dans la mise en oeuvre de notre ambition stratégique, soutenue par la diversification et une expansion inorganique réussie. Elle met également en lumière notre transformation en matière d'expérience client, d'innovation digitale, de culture d'entreprise et de durabilité. Nous restons déterminés à offrir une performance d'exception tout en respectant les plus hauts standards de gouvernance, d'intégrité et de transparence.»

The Banker rappelle que Maurice figure parmi les centres financiers les plus importants d'Afrique, rendant cette distinction particulièrement compétitive. Dans un paysage marqué par de grands acteurs bancaires, Absa Mauritius s'impose cette année. Au-delà de l'honneur, cette distinction revêt une portée stratégique. Elle renforce la position du pays dans la finance internationale, et confirme le rôle d'Absa comme banque panafricaine alliant expertise locale et envergure continentale. Elle témoigne également de son engagement à soutenir le développement économique, l'innovation et la prospérité des communautés qu'elle accompagne.