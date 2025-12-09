Ile Maurice: «Automoto» - Un guide pour faire le bon choix dans un marché sous tension

Votre magazine automobile Automoto clôt l'année 2025 avec un numéro à la fois complet et tourné vers l'avenir. Au sommaire, vous retrouverez l'essai de la Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid, un modèle qui s'invite avec ambition dans l'univers des SUV électrifiés en combinant polyvalence, sobriété et technologie.

Les performances, l'autonomie en mode électrique et l'expérience de conduite y sont analysées en détail. Dans le même esprit, nous vous proposons également de découvrir le Proton EMAS 7 Premium, l'une des propositions électriques les plus pertinentes du moment. Spacieux, moderne et remarquablement efficace, ce SUV compact coche de nombreuses cases pour les conducteurs mauriciens en quête d'innovation accessible.

Ce numéro, aussi gratuit dans Business Magazine demain, vous emmène dans les coulisses du Milestones Motor Museum, projet d'envergure qui prendra place à Beaux-Songes. À travers un reportage immersif, vous découvrirez l'avancée du chantier, ses ambitions et l'impressionnante collection d'automobiles anciennes exposée. Un voyage dans l'histoire automobile, entre patrimoine, passion et vision.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, cette édition accorde une place de choix à un guide. Car choisir une voiture n'a jamais été aussi complexe. Entre technologies qui évoluent à grande vitesse, motorisations multiples et prix en hausse depuis les mesures budgétaires, acheter un véhicule est désormais un acte stratégique. Pour vous accompagner, Automoto propose un panorama clair et structuré des modèles incontournables, classés par catégories : citadines, berlines, SUV et pick-up. Chaque modèle bénéficie d'une fiche dédiée, mettant en avant ses points forts, ses innovations et ce qui le distingue.

Bonne lecture !