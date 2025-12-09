Ile Maurice: Priorité aux projets sociaux et environnementaux

Riu Hotels & Resorts a récemment publié son rapport annuel pour 2024, présentant les actions menées dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale. Le groupe hôtelier indique avoir investi 3,17 millions d'euros dans des projets sociaux, répartis dans 21 pays, soit 104 initiatives menées en collaboration avec 88 partenaires.

Ainsi, la priorité accordée à l'enfance reste marquée, représentant 71 % de l'enveloppe. Parmi les initiatives prises figurent la recherche sur le cancer infantile, soutenue depuis 2014, des programmes de santé maternelle et infantile en Amérique latine, ainsi que des projets éducatifs en Afrique. Par ailleurs, la biodiversité concentre 22 % des financements, à travers des actions de restauration de récifs, de reforestation côtière et de protection d'espèces, notamment au Mexique, aux Maldives, au Costa Rica et en République dominicaine. Enfin, les communautés locales bénéficient de 7 % des fonds, orientés vers la formation et le développement culturel.

De plus, le rapport rappelle que RIU est membre du réseau ECPAT depuis 2012, une organisation qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et qu'un accord a été signé en 2021 avec la fédération syndicale IUF sur l'égalité et les droits au travail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En matière de développement durable, l'entreprise indique une réduction de 10 % des émissions directes et indirectes par séjour en 2024, soit une baisse cumulée de 61 % depuis 2021. À ce jour, 72 % des hôtels disposent d'une certification environnementale. Par ailleurs, tous les établissements de Majorque sont certifiés «zéro gaspillage alimentaire» et 76 % fonctionnent avec de l'électricité issue de sources renouvelables.

Concrètement, au niveau local, où le groupe possède les hôtels Riu Palace Mauritius et Riu Turquoise, des programmes spécifiques ont été mis en place. Ils concernent la formation du personnel, avec plusieurs centaines d'heures consacrées à la sécurité et au développement de carrières, ainsi que des initiatives en matière de durabilité. Des installations photovoltaïques ont été mises en place afin de réduire la consommation d'énergie et d'accroître l'autonomie des hôtels.

Des mesures de réduction des plastiques à usage unique et de gestion des déchets ont également été adoptées. Cette année, ces hôtels participent également au projet Le Morne Coral Restoration, mené en partenariat avec l'organisation locale Coral Garden Conservation, qui vise à restaurer au moins un hectare de récifs dégradés dans le lagon du Morne au cours des trois prochaines années.

Finalement, un programme de tourisme responsable invite les clients à privilégier les produits artisanaux, et à soutenir la protection de l'enfance et la biodiversité.

Du point de vue économique, l'activité du groupe a progressé. En 2024, RIU a accueilli 6,7 millions de clients et réalisé un chiffre d'affaires de 4,08 milliards d'euros, une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Le groupe compte aujourd'hui 98 hôtels dans 21 pays et emploie plus de 38 000 personnes.