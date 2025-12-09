L'Institut Pasteur alerte sur la présence d'une bactérie capable de provoquer des septicémies fulgurantes et des pneumonies mortelles à Madagascar. Sans diagnostic rapide, elle peut tuer en quelques jours. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, notamment dans la région de Mahajanga, identifiée comme zone à haut risque.

Une récente étude menée par l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM), au sein des unités d'Immunologie des Maladies Infectieuses et de la Peste, met en lumière un phénomène préoccupant : la présence silencieuse de Burkholderia pseudomallei sur le territoire malgache. Cette bactérie, responsable de la mélioïdose, reste largement méconnue du grand public, malgré sa capacité à provoquer une maladie grave et parfois mortelle.

La mélioïdose est une infection causée par B. pseudomallei, une bactérie que l'on retrouve principalement dans les sols et les eaux stagnantes des régions tropicales. La contamination peut survenir par simple contact cutané, inhalation ou ingestion. Ses manifestations cliniques sont très variables : d'une fièvre banale à des infections sévères touchant les poumons, le sang ou plusieurs organes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sans traitement rapide et adapté, l'issue peut être fatale. B. pseudomallei est une bactérie environnementale typique des sols tropicaux. Son aire de distribution s'élargit aujourd'hui sous l'effet du réchauffement climatique, augmentant le risque d'exposition humaine dans de nouvelles zones géographiques.

Résultats

Les chercheurs ont réalisé des analyses sérologiques multiplexes dans six régions de Madagascar. Les résultats révèlent que certains individus auraient déjà été exposés à la bactérie, constituant la première preuve d'une exposition humaine silencieuse sur le territoire. Cette découverte confirme que B. pseudomallei circule bel et bien dans l'environnement malgache.

L'étude met également en avant de nouvelles cibles pertinentes pour le diagnostic et la surveillance environnementale, soulignant l'urgence d'intégrer cette recherche dans les tableaux cliniques évocateurs, tels que les pneumonies sévères, septicémies inexpliquées ou abcès multiples.

Les chercheurs insistent sur la nécessité d'une vigilance accrue dans la région de Mahajanga, identifiée comme particulièrement exposée. Une détection précoce y serait cruciale pour améliorer la prise en charge des patients et renforcer les mesures de prévention.