Madagascar: Défi ambitieux sur une courte période

À chaque régime son plan ou programme d'État. Le peuple malgache a déjà connu le Madagascar Action Plan, le Fisandratana ou encore le Plan Émergence... Et voici maintenant le Programme de Mise en œuvre de la Politique Générale de l'État pour la Refondation, désormais connu sous le diminutif -- un peu long -- de PMO/PGE-R.

Défi ambitieux sur une courte période

Ce document de 21 pages constitue la traduction opérationnelle de la Politique Générale de l'État pour la Refondation. Il établit la feuille de route du gouvernement pour les vingt-quatre prochains mois, confirmant ainsi qu'a priori, il n'y aura pas de longue transition dépassant les deux années convenues. Un soulagement pour l'opinion publique, qui a appris, au fil des expériences, qu'une transition prolongée est souvent synonyme de dégringolade économique et contribue à plonger le pays dans la spirale de la pauvreté.

Et même si sa première mission est de réussir la transition politique vers des élections véritablement démocratiques, garantes d'une réelle stabilité, le gouvernement de Refondation entend également lutter contre la pauvreté avec force et détermination. Sur le plan économique, le PMO/PGE-R mise sur une relance placée au cœur du processus de refondation, visant à stabiliser les équilibres macroéconomiques, soutenir les forces productives et redonner confiance aux acteurs économiques.

Une batterie de mesures sera mise en oeuvre pour atteindre cet objectif de développement que le peuple malgache appelle de ses vœux depuis longtemps, sans succès jusqu'ici. Il reste à espérer que, grâce à la détermination affichée par les plus hautes autorités de l'État, le régime de transition parviendra à relever ce défi ambitieux en seulement deux ans.