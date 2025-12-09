Madagascar: Université d'Antananarivo - Débat sur la Refondation avec des jeunes aujourd'hui

9 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Un dialogue avec la jeunesse universitaire se tiendra aujourd'hui à l'amphithéâtre EGS de l'Université d'Antananarivo, à Ankatso. Cet événement, qui réunira des représentants des ministères, de la Primature ainsi que des jeunes engagés issus de plusieurs régions du pays, sera consacré aux grandes orientations de la Refondation et au rôle central de la jeunesse dans ce processus.

Selon les organisateurs, cette rencontre entend créer un espace direct d'échanges entre les décideurs publics et les jeunes afin de mieux cerner leurs attentes et leurs priorités. Les débats devraient ainsi aborder les axes stratégiques de la Refondation nationale, un sujet au coeur des réformes politiques et institutionnelles en cours.

Les discussions doivent également permettre de mettre en lumière la contribution de la jeunesse à la transformation du pays, après leur implication au mouvement « Gen Z » en septembre et octobre derniers. La question de la paix et de la sécurité occupera également une place particulière dans les échanges. Les participants réfléchiront à des solutions permettant de renforcer la stabilité nationale dans un contexte marqué par des défis sécuritaires variés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les jeunes délégués devraient y exprimer leurs préoccupations et leurs propositions, tandis que les autorités présenteront les dispositifs envisagés pour répondre à ces enjeux. Ce dialogue entre dirigeants et jeunesse se veut un exercice inédit de concertation à l'échelle nationale. Il marque une volonté affichée d'impliquer davantage les jeunes générations dans les processus de décision et dans la construction d'un avenir commun pour le pays.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.