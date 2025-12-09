Madagascar: Université d'Antananarivo - Débat sur la Refondation avec des jeunes aujourd'hui

Un dialogue avec la jeunesse universitaire se tiendra aujourd'hui à l'amphithéâtre EGS de l'Université d'Antananarivo, à Ankatso. Cet événement, qui réunira des représentants des ministères, de la Primature ainsi que des jeunes engagés issus de plusieurs régions du pays, sera consacré aux grandes orientations de la Refondation et au rôle central de la jeunesse dans ce processus.

Selon les organisateurs, cette rencontre entend créer un espace direct d'échanges entre les décideurs publics et les jeunes afin de mieux cerner leurs attentes et leurs priorités. Les débats devraient ainsi aborder les axes stratégiques de la Refondation nationale, un sujet au coeur des réformes politiques et institutionnelles en cours.

Les discussions doivent également permettre de mettre en lumière la contribution de la jeunesse à la transformation du pays, après leur implication au mouvement « Gen Z » en septembre et octobre derniers. La question de la paix et de la sécurité occupera également une place particulière dans les échanges. Les participants réfléchiront à des solutions permettant de renforcer la stabilité nationale dans un contexte marqué par des défis sécuritaires variés.

Les jeunes délégués devraient y exprimer leurs préoccupations et leurs propositions, tandis que les autorités présenteront les dispositifs envisagés pour répondre à ces enjeux. Ce dialogue entre dirigeants et jeunesse se veut un exercice inédit de concertation à l'échelle nationale. Il marque une volonté affichée d'impliquer davantage les jeunes générations dans les processus de décision et dans la construction d'un avenir commun pour le pays.