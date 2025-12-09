Madagascar: Fibre Tana-Mahajanga - Orange renforce le réseau, la question des prix reste posée

La baisse des tarifs d'accès à Internet figure parmi les attentes fortes des ménages et des entreprises malgaches. Beaucoup d'observateurs estiment qu'elle passera par une concurrence plus ouverte et plus loyale entre opérateurs.

La concurrence plus ouverte doit être appuyée par des investissements massifs dans les infrastructures, selon les consommateurs. Dans ce contexte, Orange Madagascar a inauguré, le 1er décembre 2025, la nouvelle liaison en fibre optique Tana-Mahajanga, longue de 558 kilomètres, présentée comme une avancée majeure pour la connectivité nationale.

Plus qu'un simple projet technique, cette fibre constitue un choix stratégique : renforcer la capacité du réseau national, sécuriser les transmissions et assurer une meilleure continuité de service pour des millions d'usagers. L'opérateur pose ainsi un jalon important dans le développement numérique du pays, à l'heure où les usages - mobile, data, services en ligne - se généralisent et où la qualité de la connexion devient un facteur clé de compétitivité.

Impacts immédiats

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chantier, d'une ampleur exceptionnelle, a mobilisé 2 500 personnes pendant huit mois. À travers des régions difficiles d'accès et dans une topographie complexe, les équipes d'Orange Madagascar et leurs partenaires ont progressé mètre après mètre pour installer ce qui s'apparente désormais à un véritable backbone national. Mené presque entièrement à la force humaine, sans recours massif aux machines modernes, le projet s'est appuyé sur des études environnementales complètes, des autorisations dûment validées et une forte implication de la main-d'oeuvre locale.

« Nous avons avancé étape par étape, ensemble », confie un chef de projet, soulignant la coordination nécessaire entre ingénieurs, techniciens et communautés. « Les conditions n'étaient pas simples, mais la mission valait l'effort », ajoute un technicien, rappelant les contraintes de terrain et les enjeux de service public associés à ce type d'infrastructure. Certes, les bénéfices pour les usagers sont immédiats.

La liaison renforce la sécurité des transmissions nationales, notamment pour toute la région Nord, et améliore la qualité de service sur un réseau désormais mieux dimensionné pour absorber la hausse des trafics. Cette artère ouvre également la voie à une future sortie internationale via Mahajanga, offrant à Madagascar de nouvelles opportunités de connectivité et de diversification de ses routes numériques.

Importance de la concurrence

Reste une question centrale : comment ces investissements se traduiront-ils sur la facture des utilisateurs finaux ? Pour de nombreux acteurs économiques, seule une concurrence réellement dynamique - sur les infrastructures comme sur les offres - permettra une baisse durable des tarifs. Des réseaux plus robustes, mieux interconnectés et plus sécurisés constituent un prérequis pour élargir l'accès, stimuler l'innovation et attirer de nouveaux acteurs.

En inaugurant la fibre Tana-Mahajanga, Orange Madagascar réaffirme en tout cas sa volonté de contribuer à ce mouvement. « Cet exploit pave la voie aux futurs services innovants pour nos clients et ancre notre soutien indéfectible à la modernisation du pays », a déclaré la directrice générale, Aminata Ndiaye Niang. Derrière chaque mètre de fibre, l'enjeu dépasse la technologie : il s'agit de faire d'un meilleur Internet un véritable levier de développement pour toutes les communautés.