Madagascar: JIV - Bôndy, acteur engagé dans le volontariat

Le volontariat constitue un des maillons essentiels des actions de Bôndy dont le cœur de métier est la reforestation. L'entreprise a été particulièrement active lors de la Journée internationale du volontariat (JIV) qui s'est déroulée vendredi dernier à la salle Havoria Anosy.

Organisée en collaboration avec le ministère de la Communication et de la Culture, cette journée a été notamment marquée par une conférence-débat, ainsi qu'une exposition des actions des bénévoles et volontaires, en l'occurrence le reboisement, l'entretien et le suivi des plants, ainsi que les campagnes de sensibilisation pour la Bôndy Green Army (BGA) de démontrer ses engagements dans le volontariat et de présenter ses impacts à Madagascar.

Ile verte

On rappelle que BGA est l'association de volontaires qui oeuvrent avec l'entreprise Bôndy dans ses actions de reboisement. Durant le salon du volontariat BGA notamment parlé et sensibilisé à l'assistance sur le reboisement, l'entretien et le suivi des plants, ainsi que les campagnes de sensibilisation. L'objectif de BGA est clair : refaire de Madagascar, actuellement dénommée l'« Île Rouge », une « Île Verte ».

D'après les explications de Tiana Solomon Randrianjatoharimanana, responsable mobilisation citoyenne et territoriale au sein de Bôndy et non moins président de la BGA, cette association créée en 2021 et officialisée en 2022, a pour mission d'engager la communauté et de soutenir les actions de reboisement de Bôndy. Et elle a déjà éveillé bien des consciences, notamment auprès de la jeunesse.

« L'association enregistre plus de 200 membres dont 150 membres actifs en 2025, des jeunes qui partagent cette vision fondatrice de reverdir la Grande île. On dit souvent que l'avenir appartient à la jeunesse. Mais, pour moi, c'est surtout que l'avenir nous appartient, et le présent aussi », partage-t-il. L'un des plus importants faits d'arme de la Bôndy Green Army réside dans sa capacité de mobilisation citoyenne.

« Depuis 2021 jusqu'à maintenant, l'association a déjà réussi à mobiliser, durant les périodes de reboisement, plus de 7 000 personnes au total, que ce soit à travers des associations ou leur initiative personnelle », souligne Tiana Solomon Randrianjatoharimanana, lui-même ancien bénévole chez Bôndy depuis 2020. Concrètement, ces volontaires participent activement aux plantations, au suivi, à l'entretien des plants et aux activités de sensibilisation menées jusqu'à présent dans une dizaine d'écoles.

50 associations

Pour renforcer cet élan rassembleur, BGA mise notamment sur les partenariats, autant avec les institutions que les associations. Et, à ce titre, elle a déjà collaboré avec plus de 50 associations dans le cadre de ses campagnes de reboisement. En outre, pour les entreprises, l'association a également mis en place la BénéVintsy (qui travaille avec les Clubs Vintsy).

Un groupe de 25 volontaires se mobilise tout au long de la saison pour accompagner et encadrer les activités de reboisement organisées par les entreprises. Du reste, si les activités de la Bôndy Green Army se concentrent principalement autour de la région Analamanga, elle projette, dans sa vision à long terme, d'en élargir le champ dans d'autres régions de Madagascar où Bôndy intervient, notamment à Toamasina, Mahajanga et dans la Diana.