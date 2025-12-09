Sénégal: Le ministre de la Culture souligne la nécessité d'un modèle économique viable pour le Dak'art

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba estime que le modèle économique de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art) doit être changé pour permettre "cet important rendez-vous culturel" de s'autofinancer.

"La Biennale est un important rendez-vous culturel, mais le modèle doit être changé [...] Si on change de modèle économique, elle peut s'autofinancer vu sa dimension", a-t-il déclaré.

Il répondait à une question de la députée Fatou Ngom, lundi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée au vote du budget de son département pour l'exercice 2026.

La Biennale de Dakar, en dépit de son importance, ne se tient pas sans le soutien de l'Etat, a relevé le ministre de la Culture, estimant que les grands évènements culturels comme la Biennale de l'art africain contemporain doivent obligatoirement pouvoir s'autofinancer.

Il s'y ajoute que le Dak'art n'a pas de site, car l'ancien Palais de la Justice où se sont déroulées les expositions officielles des dernières éditions n'est pas la propriété de la Biennale. "Il faut sécuriser d'abord le site, le valoriser et changer le modèle économique pour [...] permettre [à la Biennale de Dakar] de s'autofinancer au regard de sa dimension", a dit le ministre.

"Pouvez-vous nous confirmer la tenue effective de la Biennale de Dakar ? Est-ce que vous œuvrez pour qu'elle respecte l'agenda international qui fait qu'elle se tienne au mois de mai ? Si oui, pouvez-vous nous éclairer sur les dispositions déjà prises par votre département pour sa préparation et son organisation ? ", a demandé la députée Fatou Ngom.

Amadou Ba a répondu qu'une communication sera faite bientôt sur la Biennale de Dakar par son département, dès le retour du secrétaire d'Etat à la Culture, aux industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, absent. Le budget 2026 du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a été adopté à la majorité des voix, pour un montant de 28 916 457 221 francs CFA. Les autorisations d'engagement du ministère s'élèvent à 28 916 457 221 FCFA, tandis que les crédits de paiement sont fixés à 28 347 762 867 FCFA.