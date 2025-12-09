Sénégal: Vers des états généraux dans le secteur de la culture

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a annoncé lundi que des états généraux de son département seront organisés dès la fin du marathon budgétaire, lesquels porteront principalement sur la protection sociale des artistes, l'amélioration de leur statut ainsi que la préservation des droits voisins.

"Ce qui est un enjeu majeur lorsqu'on vient dans le secteur de la Culture, c'est la protection sociale des acteurs, le statut de l'artiste et la protection des droits voisins", a notamment relevé M. Ba lors du vote du budget de son ministère arrêté à 28 milliards 916 millions 457 mille 221 de francs CFA. Devant les députés, il a évoqué la demande du président de la République allant dans le sens de tenir des états généraux de trois secteurs dans le domaine de la culture.

"Certaines lois n'ont pas de décret d'application", a déploré Amadou Ba parlant d'autres qui seraient dans le circuit administratif. Toutes ces questions seront débattues lors de ces états généreux qui auront lieu au sortir du vote du budget, a-t-il martelé.

Le budget 2026 du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme 2026 est structuré autour de six programmes que sont : Promotion des industries culturelles, créatives et du patrimoine. Il en est de même pour le Développement de l'artisanat, le développement de l'offre touristique et la promotion de la destination Sénégal. Outre la Transformation, l'encadrement et l'économie informelle, le Pilotage, la coordination et la gestion administrative figurent également dans les programmes du ministère pour le prochain exercice budgétaire.