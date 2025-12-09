Sénégal: Amadou Bâ déplore l'absence de données fiables sur le secteur touristique

Dakar — L'absence de statistiques fiables et la faible régulation du littoral et la prolifération d'hébergements non recensés font partie des "insuffisances structurelles" qui fragilisent le tourisme au Sénégal, a déclaré le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Seuls 13 % des réceptifs hôteliers sont officiellement enregistrés, une situation qui "fausse la planification" et rend la Lettre de politique sectorielle "biaisée dès le départ", a indiqué Amadou Ba.

Intervenant lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026, il a alerté sur les conséquences de l'inexistence de données crédibles sur le nombre de touristes ces cinq dernières années et leur répartition par nationalité.

Amadou Bâ a par ailleurs annoncé la suspension du programme de classement des hôtels en attendant l'actualisation des critères. Abordant la gestion du littoral, le ministre a donné en exemple des pays comme l'Arabie Saoudite ou de villes comme Dubaï qui misent massivement sur le tourisme, plaidant pour une loi littorale réservant certaines zones côtières aux investissements hôteliers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour remédier au déficit de régulation, il a annoncé un recensement national des réceptifs hôteliers via la SAPCO, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, et l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT).

Il a signalé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme "XËYU NDAW ÑI", afin de lutter contre la prolifération des maisons d'hôtes irrégulières. Amadou Bâ a enfin évoqué la faiblesse du recouvrement de la Taxe de promotion touristique et proposé la mise en place d'un outil digital pour tracer les clients et améliorer la collecte. Au sujet du crédit hôtelier, il a rappelé que 17 milliards de FCFA restent à recouvrer, soulignant la nécessité d'un audit "exhaustif" sur cette question.