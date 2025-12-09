Sénégal: Appel à une réforme 'profonde et urgente' du secteur de l'artisanat

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, préconise une réforme "profonde et urgente" de l'artisanat, au regard du "fonctionnement rétrograde" des Chambres de métiers et de l'obsolescence des textes encadrant le secteur.

Il en a fait le plaidoyer, lundi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant examen du projet de son ministère pour l'exercice 2026. Amadou Ba a rappelé que les Chambres de métiers ont l'obligation de tenir un répertoire des artisans, ce qui n'est pas selon lui assuré dans plusieurs régions.

A Diourbel, a-t-il indiqué, l'inactivité de la Chambre des métiers résulte d'un transfert de section et d'une ponction sur les transferts courants. Sur les infrastructures artisanales, il a précisé qu'une enveloppe de 459 millions de FCFA va être allouée à la réhabilitation des villages artisanaux, invitant à prioriser la finalisation des projets en cours.

Il a annoncé que le projet de réhabilitation du Centre de perfectionnement artisanal de Tivaouane va être aussi relancé en 2026 et bénéficier d'un montant de 294 millions de FCFA. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme s'est dit confiant quant à l'efficacité des réformes en cours qui devraient permettre de disposer d'une nouvelle Lettre de politique sectorielle intégrée, alignée sur l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.