Sénégal: Le vice-amiral Oumar Wade, nouveau CEMGA

Dakar — Le chef de l'Etat a signé un décret promouvant le vice-amiral Oumar Wade au poste de chef d'état-major général des armées (CEMGA), en remplacement du général Mbaye Cissé.

Le vice-amiral d'escadre Wade, actuel chef d'état-major particulier du président de la République, va prendre ses fonctions à partir du 12 février 2026, selon un décret présidentiel datant du 1er décembre dernier.

Il est présenté comme le premier marin à accéder au poste de chef d'état-major général des armées.

Le général de division Cheikhou Mouhamadou Lamine Camara a lui été nommé chef d'état-major particulier du président de la République, en remplacement du vice-amiral d'escadre Oumar Wade.