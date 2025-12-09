Sénégal: Le vice-amiral Oumar Wade, nouveau CEMGA

9 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat a signé un décret promouvant le vice-amiral Oumar Wade au poste de chef d'état-major général des armées (CEMGA), en remplacement du général Mbaye Cissé.

Le vice-amiral d'escadre Wade, actuel chef d'état-major particulier du président de la République, va prendre ses fonctions à partir du 12 février 2026, selon un décret présidentiel datant du 1er décembre dernier.

Il est présenté comme le premier marin à accéder au poste de chef d'état-major général des armées.

Le général de division Cheikhou Mouhamadou Lamine Camara a lui été nommé chef d'état-major particulier du président de la République, en remplacement du vice-amiral d'escadre Oumar Wade.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.