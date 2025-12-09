Madagascar: Pêche et environnement - Une série d'actions de terrain dans plusieurs régions

Au cours des dernières semaines, plusieurs opérations ont été menées dans différentes régions de Madagascar pour protéger les ressources halieutiques, prévenir les risques sanitaires liés à la consommation de poissons toxiques et appuyer les communautés de pêcheurs.

De la réintroduction de poissons à la sensibilisation sur les dangers de l'ICAM, ces initiatives traduisent la volonté des autorités et de leurs partenaires de promouvoir une gestion durable du milieu aquatique. Dans la région du Betsiboka, une opération de fandrotsahana zana-trondro a eu lieu le 29 novembre 2025 dans les plans d'eau de Tsiandrorana et d'Amborovy.

En pleine période de fermeture de la pêche, 1 000 alevins de tilapia et 200 de marakely ont été déversés avec l'appui de l'ONG The Aspinal Foundation. L'objectif est de reconstituer les stocks, soutenir la relance de la pêche artisanale et sécuriser les revenus des ménages riverains. Une initiative similaire a été menée le 5 décembre dans la région Ihorombe, sur le fleuve Ihosy, au niveau du fokontany Morarano. L'équipe de la DRPEB Ihorombe et ses partenaires y ont relâché 3 000 carpes et 1 500 tilapias, fournis par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et le FIMPADI.

Prudence

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La prévention sanitaire est également au coeur des priorités. Dans la région Fitovignany, une campagne de sensibilisation sur l'ICAM - une intoxication liée à certains poissons toxiques - a été organisée le 3 décembre 2025 dans les villages de pêcheurs d'Ampilao et d'Ampasimandroro, commune urbaine de Manakara.

Des affiches listant les espèces de poissons interdites à la consommation en raison de leur toxicité ont été distribuées et expliquées à la population. Dans la région Atsimo-Andrefana, la descente sur terrain menée le 20 novembre par le CirPEB Toliara II à Ambolimailaiky (commune rurale Manombo, district Toliara II) a permis de rappeler les règles encadrant l'exploitation et la gestion de la pêche, ainsi que les précautions à prendre face à l'ICAM durant la saison chaude.

Suivi

Par ailleurs, au Nord, dans la région DIANA, les 1er et 2 décembre 2025 ont été marqués par la 4e édition de la Journée régionale des VOI (JR VOI) à Anivorano Nord, district Antsiranana I. Cette rencontre a mis en lumière le rôle central des communautés de base dans l'adaptation au changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles.

Enfin, dans la région Analamanga, le 4 décembre 2025, des équipes techniques ont effectué une mission de visite, de contrôle et de conseils auprès des pisciculteurs en rizières et en étangs dans le district d'Antananarivo Avaradrano, commune rurale de Vilihazo. Ces accompagnements techniques visent à améliorer les pratiques d'élevage, renforcer la productivité et sécuriser les revenus des petits producteurs. Pris ensemble, ces actions illustrent une même ambition : protéger les écosystèmes aquatiques, soutenir les communautés de pêcheurs et inscrire l'économie bleue malgache dans une trajectoire durable.