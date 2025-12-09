Madagascar: Secteur privé - Le PM Herintsalama Rajaonarivelo mise sur le développement du secteur privé local

Autres temps autres mœurs. En matière de développement du secteur privé, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo mise sur les opérateurs économiques locaux de moyenne et de petite taille pour relancer l'économie.

Il l'a annoncé la semaine dernière lors de sa rencontre avec la Fikambanan'ny Orinasa Malagasy (FOM) un groupement qui réunit, comme son l'indique, des entreprises détenues par des opérateurs locaux.

Appui sans faille

Une occasion pour le chef du gouvernement de rassurer les membres de cette plateforme du secteur privé, sur son appui sans faille pour développer le tissu industriel local. Et ce, sans mettre à côté les impératifs de la mondialisation et l'ouverture sur l'extérieur. « Le challenge est de prioriser l'appui des initiatives privées locales tout en développant une politique d'ouverture sur l'international », a expliqué le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo.

C'est dans cette perspective d'ailleurs que son gouvernement prendra toutes les mesures et les appuis nécessaires pour aider les petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites entreprises à s'ouvrir sur le marché des exportations. Une véritable Refondation économique en somme, surtout quand on sait que trop souvent, ce sont les grandes entreprises qui ont été jusqu'ici priorisées. Le Premier ministre a cependant insisté sur le fait qu'il ne sera pas question de minimiser et encore moins de faire pression sur les grandes unités industrielles.

Acteur dynamique

Une initiative saluée, en tout cas, par les membres de la FOM. Son président n'a pas manqué de louer les efforts réalisés par le chef du gouvernement pour appuyer les opérateurs économiques locaux. Une initiative qui ne date, d'ailleurs pas d'hier puisque Herintsalama Rajaonarivelo, qui est aussi issu du secteur privé et est également un des fondateurs de la FOM, a toujours été un acteur dynamique du soutien à l'industrie locale, aussi bien sur le plan local que celui de la recherche de débouchées sur le marché extérieur. Les initiatives, prises dans le cadre de la Refondation, vont d'ailleurs dans ce sens du développement du secteur privé local. Des initiatives qui auront son pesant d'or pour la relance économique basée sur un secteur privé fort et ouvert sur le marché international.