Madagascar: 130 ans d'enseignement du malgache à l'Inalco - Une célébration internationale à Paris

9 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

L'Inalco, institution française de référence pour les langues et civilisations du monde, célèbre cette semaine à Paris les 130 ans d'enseignement du malgache à travers une rencontre scientifique intitulée « Singularités malgaches : langue, littérature et civilisation ». L'événement se déroulera les 11 et 12 décembre 2025 au Pôle des langues et civilisations, dans le 13e arrondissement.

Portée par la section malgache du département Afrique-Océan Indien et l'unité de recherche PLIDAM, cette initiative est pilotée par trois spécialistes : Linah Ravonjiarisoa, maître de conférences et responsable de la Section d'études malgaches, ainsi que Louise Ouvrard et Narivelo Rajaonarimanana, des professeurs émérites d'universités.

Durant deux jours, chercheurs confirmés et jeunes spécialistes exploreront la diversité culturelle de Madagascar : langue d'origine austronésienne, traditions, littérature, musique, histoire ou encore biodiversité. Les interventions aborderont aussi bien la tradition orale et les grandes figures littéraires - Rabearivelo, Dox, Michèle Rakotoson - que les enjeux contemporains tels que l'écologie ou l'évolution du bilinguisme.

Cette célébration réaffirme la place centrale de l'Inalco, qui demeure depuis 1895 un acteur majeur de la recherche et de la diffusion des connaissances sur Madagascar et son patrimoine culturel.

