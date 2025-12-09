Madagascar: Boxe traditionnelle - Le morengy rayonne à l'international

La boxe traditionnelle malgache rayonne. Elle intéresse aussi bien les pratiquants d'art martiaux que les concepteurs de jeux vidéo. Au-delà de la promotion d'art culinaire - notamment le ravitoto - Miary Zo incarne l'art de combat du continent africain, le morengy de Madagascar en particulier. « Un bon signe », se réjouit le leader de Koëzy Company Geoffrey Gaspard, lui qui rêve qu'un jour un fanorolahy combattra dans la cage de l'UFC.

Les gamers du monde entier peuvent désormais choisir Miaro Zo pour les combats, tant mieux ! Mais les adeptes du tombok'hôndry soman'ny Sambirano connaissent, eux, plus la réalité des coups. L'écart est évident entre les geeks derrière leurs écrans et l'assistance assise dans les tribunes. La distance est grande entre les faits réels et le virtuel. Il serait souhaitable de faire connaître aux villageois l'icône qui représente la technique de combat, produit séculaire pratiqué par les aïeux.

Les fidèles supporters d'Ambanja, d'Ambilobe devraient connaître l'existence de Miary Zo, cette fierté nationale armée de son hôndry marañitry prête à défier sans complexe celui ou celle qui se met en travers de son chemin. Une telle poitrine généreuse a sûrement été façonnée par le dur entraînement dans le village d'Añaborano Ifasy, passage obligé pour les lutteurs.

Hormis, le succès de Miary Zo, le morengy suscite de plus en plus la curiosité des étrangers. À l'initiative de Koëzy Company, le 30 novembre dernier, un combattant français de 39 ans est monté sur le ring du terrain d'Antanambazaha. Ce fanorolahy blanc n'est pas le premier à visiter le berceau du morengy. Le hollandais Duncan, deux thaïlandais ont voulu défier le point pointu malgache.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le morengy fait partie du patrimoine immatériel de la Grande-Ile. Bien qu'il ait connu une légère mutation au fil du temps, la base est loin d'être effritée. Cet art martial incarne l'identité indianocéanique. Étant un point de jonction entre l'Asie et l'Afrique, la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien s'est imprégnée de différentes traditions.