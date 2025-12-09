Madagascar: Gestion des risques - Vigilance renforcée dans la capitale

Lors d'un point de presse tenu hier à l'Hôtel de Ville d'Analakely, le directeur de la Gestion des risques et des Catastrophes, Andry Marius Rasedison, a appelé à une vigilance accrue face aux pluies continues qui fragilisent plusieurs quartiers de la capitale.

Selon lui, « les précipitations persistantes, la montée des eaux et les premiers signes d'instabilité du sol nous obligent à activer le système d'alerte communautaire dans tous les Fokontany ». Il a insisté sur la nécessité pour chaque ménage de surveiller son environnement immédiat, d'éviter tout dépôt d'ordures dans les canaux et de garder à portée de main les effets indispensables en cas d'évacuation.

PGE

La DGRC, en collaboration avec la CUA, le BNGRC, les services de secours, les établissements de santé et la JIRAMA, met actuellement en oeuvre un plan d'urgence basé sur cinq volets : alerte, surveillance, évacuation des populations vulnérables, préparation des sites d'hébergement et coordination opérationnelle. « La protection de la vie reste notre priorité absolue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toute information critique sera immédiatement communiquée et, en cas d'alerte, les habitants des zones à risque doivent se déplacer sans attendre », a rappelé le Directeur. Concernant le cas d'Andravoahangy, Andry Marius Rasedison a confirmé que « les infrastructures vieillissantes exigent des interventions spécifiques ». Il a annoncé que l'ouverture de la dalle et des opérations de curage figurent désormais dans la Politique générale de l'État (PGE) avec des décisions particulières à prendre pour sécuriser durablement le secteur.