Madagascar: Behenjy - Un cycliste meurt, fauché par un camion sur la RN7

La personne décédée est un jeune homme de 20 ans, originaire d'un village d'Ankadilalana, fokontany et CR d'Andriambilany, district d'Ambatolampy. Il rentrait seul vers son village à vélo au moment des faits. L'accident mortel s'est produit ce samedi 6 décembre 2025 vers 18h45 sur la RN7, au PK 49+300, dans le secteur de Marosolatra, fokontany de Kianja Nord, Commune rurale de Behenjy.

Sous une pluie particulièrement intense, le jeune cycliste a été fauché par un camion qui a poursuivi sa route sans s'arrêter. Le drame est survenu sur une portion réputée dangereuse : un virage en descente menant à un petit pont, rendu glissant par les intempéries du soir.

C'est là que la victime a été projetée au sol, avant d'être retrouvée étendue sur le bas-côté. Un véhicule Mazda arrivant du sud a d'abord découvert le corps et l'a déplacé légèrement pour le mettre en sécurité. Selon les occupants de cette voiture, le camion impliqué serait un Renault appartenant à la société STAR, dont le numéro d'immatriculation a été identifié.

Identifié par les riverains

Si le véhicule responsable n'était plus sur place au moment de l'arrivée des forces de l'ordre, ce sont les témoignages des riverains, alertés par le choc et ayant remarqué la présence du camion suspect, qui ont permis de l'identifier rapidement.

Le chauffeur, un homme de 42 ans résidant à Ampitatafika, a ainsi pu être retrouvé et interpellé. Le médecin du CSB II Behenjy, accompagné des gendarmes, a procédé au constat médico-légal avant que la dépouille ne soit remise à la famille. La Brigade de Gendarmerie de Behenjy mène actuellement l'enquête afin d'établir avec précision la chronologie des faits et les responsabilités dans cet accident dramatique.