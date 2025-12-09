Madagascar: Traceur Gasy - Douze nouveaux ambassadeurs du Parkour social formés à Antananarivo

9 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Douze encadrants malgaches viennent de boucler dix jours de formation intensive au socio-sport avec Kevin T'joen (Parkour59, Roubaix). L'objectif est de faire du Parkour un véritable levier d'inclusion et d'insertion pour les jeunes les plus éloignés.

Après la visite historique de Charles Perrière (Yamakasi) en septembre, l'association Traceur Gasy franchit une nouvelle étape. Kevin T'joen, formateur référent de Parkour59, a transmis aux encadrants malgaches les outils du socio-sport : une méthode qui dépasse la simple pratique acrobatique pour en faire un vecteur éducatif et social puissant.

Confiance en soi, communication, autonomie, esprit d'équipe, persévérance... ces compétences transversales sont désormais au cœur des séances que les douze nouveaux formés pourront concevoir et animer, auprès de publics variés : jeunes des quartiers populaires, filles peu ou pas sportives, structures partenaires.

« Nos traceurs sont déjà très forts techniquement. Ce qui leur manquait, c'était la boîte à outils sociale pour démultiplier l'impact », explique Antonio Faliniaina, président de Traceur Gasy. « Cette formation était une évidence. »

Résultat concret

De ce fait, douze encadrants certifiés capables d'adapter leurs interventions à des objectifs d'inclusion, de cohésion et d'insertion professionnelle. La prochaine étape immédiate sera le lancement du programme Traceuses en Action, fruit d'une coopération décentralisée entre la Ville de Roubaix et la Commune urbaine d'Antananarivo.

Porté par Traceur Gasy, Parkour59 et plusieurs associations locales, il vise à développer massivement la pratique féminine du Parkour à Madagascar, en ciblant particulièrement les jeunes filles éloignées du sport. Pour elles, sauter un mur deviendra aussi un moyen de franchir les barrières sociales.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

