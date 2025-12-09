Madagascar: Dr Olivier Razafindranosy - La référence en entrepreneuriat médical à Antsiranana

« La passion est le moteur de l'ambition », est peut-être sa citation préférée. À l'école, comme à chaque rentrée, les enseignants demandent aux élèves de renseigner leur métier envisagé, il ne fait pas partie de ceux qui hésitent, il a toujours marqué : « médecin et enseignant ». Voilà, actuellement, il exerce avec épanouissement la profession dont il a tant rêvé.

Dr Olivier Razafindranosy est un entrepreneur qui travaille en silence, le résultat fait du bruit, le paragon de l'entrepreneuriat diegolais. Bâtir pierre par pierre une entreprise, n'est pas le fruit du hasard. Cet homme a provoqué sa chance pour en arriver là où il est aujourd'hui. Il a cultivé ses facultés, affiné ses compétences, choisi son entourage.

Le défi. Par conséquent, âgé seulement de 30 ans, il a pu bâtir un centre d'enseignement dans sa localité. Mais, le jeune homme se heurte à des difficultés. La mise en œuvre d'une idée nouvelle dérange certains intendants. De ce fait, ces derniers lui mettent des bâtons dans les roues. Courageux, Dr Razafindranosy a réussi à défaire toutes sortes d'intimidation. « Ils me menaçaient. Certains m'ont découragé.

Cela m'a motivé davantage », a-t-il confié. Créé en 2013, l'Institut des infirmiers et des sages-femmes (ISISFA), forme des infirmiers spécialistes en laboratoire, en santé mentale. Du nouveau à Antsiranana ! Ayant intéressé 60 étudiants au début, cette école réunit une bonne centaine d'apprentis. Avec ses 5 ans d'existence, ISIA (l'Institut de l'Innovation d'Antsiranana) est fondé pour répondre aux exigences du marché de l'emploi dans la partie nord du pays à savoir le management et surtout l'hôtellerie. Pour couronner le tout, il ouvre une clinique Centre Médical des Champs des Oliviers (CMCO).

L'accomplissement. La concrétisation de ces projets impressionnants en l'espace de 10 ans est l'aboutissement des efforts. En revanche, Dr Olivier Razafindranosy, dès son adolescence, a développé un état d'esprit positif. En sus, son dynamisme et son charisme captivent naturellement son entourage. « Les enseignants ont remarqué quelque chose en moi que moi-même je n'arrivais pas à voir. Sur le plan professionnel, mes supérieurs ont toujours admiré ce que je fais. C'était peut-être un signe », avoue-t-il.

Ces estimations l'ont à la fois aidé à planifier encore plus son parcours et à ouvrir les champs des possibles. Ayant suivi un perfectionnement en leadership, le parcours de ce directeur fondateur est jalonné de vision et de compétences techniques. Désormais, Dr Razafindranosy semble avoir atteint la dernière étape de la Pyramide de Maslow, la réalisation de son potentiel.

« J'ai érigé cette société dans le but d'épauler mes compatriotes. Je rends service. Étant médecin, je soigne les malades, et je transmets aux jeunes les expériences que j'avais acquises. C'est ma mission », explique l'entrepreneur. Dorénavant, les injures des médisants sont remplacées par des compliments...

Médecin, enseignant, entrepreneur, Dr Olivier Razafindranosy a contribué à l'évolution du secteur de la santé de la ville du Varatraza, le quartier Lazaret en particulier en mettant en place des infrastructures qui favorisent l'accès aux soins de la population. « La santé pour tous ! », a-t-il conclu. Apparemment, il a respecté son serment d'Hippocrate !