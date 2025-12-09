Sénégal: État-major général des armées sénégalaises - le Vice-Amiral Oumar Wade nommé CEMGA, en remplacement du Général Mbaye Cissé

Le Chef suprême des Armées marque son territoire. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé le Vice-Amiral d'Escadre (VAE) Oumar Wade Chef d'État-major général des Armées (CEMGA), en remplacement du Général d'Armée Mbaye Cissé.

Le décret présidentiel, signé le 1er décembre 2025, par Bassirou Diomaye Faye, précise que cette décision prendra effet à partir du 12 février 2026, période durant laquelle l'actuel CEMGA devra atteindre la limite d'âge du service actif (en février 2026). Le Général de Division Philippe Henry Alfred Dia, hérite de la responsabilité de Sous-Chef de l'Etat-major général des Armées (sous-CEMGA), alors que le Général Cheikhou Camara, est promu Chef de l'Etat-major particulier du président de la République.

L'Armée sénégalaise a un nouveau patron. Le Vice-Amiral d'Escadre (VAE) Oumar Wade est nommé Chef d'État-major général des Armées (CEMGA). Le journal Enquête souligne que, selon le décret présidentiel, officialisé le vendredi dernier par Bassirou Diomaye Faye, cette nomination prendra effet à partir du 12 février 2026. Le Vice-Amiral Oumar Wade, précédemment Chef de l'Etat-major particulier du président de la République, remplace à ce poste le Général d'Armée Mbaye Cissé, qui sera admis dans la 2ème section (réserve) des cadres de l'Etat-major général.

Ancien Chef de l'Etat-major particulier du président de la République, poste qu'il a occupé pendant six (6) mois avant d'être promu au rang de CEMGA, à partir du 10 avril 2023, succédant ainsi au Général d'Armée Cheikh Wade qui occupait cette station depuis mars 2021, Mbaye Cissé a été récemment élevé au grade de Général de Corps d'Armée par le président Diomaye Faye, à travers un décret présidentiel signé, à Dakar, le 15 octobre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Général Mbaye Cissé, laisse la direction des Armées à un officier au parcours impressionnant et riche d'expériences nationales et internationales. Le nouveau CEMGA, le Vice-Amiral Wade, avait été nommé Chef d'Etat-major de la Marine nationale le 1er mars 2020, succédant au Contre-Amiral Momar Diagne, admis à la 2ème section des cadres de l'État-major général.

Il a passé 13 mois à la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin (HASSMAR), où il occupait le poste de secrétaire général, avant de revenir à son corps d'origine. Le Vice-Amiral Wade a également présidé la Commission nationale de gestion des frontières.

CEMGA OUMAR WADE, LE PREMIER MARIN A COMMANDER L'ARMEE SENEGALAISE

Le Soleil.sn rappelle que, le Vice-Amiral d'Escadre Oumar Wade (VAE, équivalent de Général de Corps d'Armée) est, comme son aîné et ancien Mbaye Cissé, issu du Prytanée militaire de Saint-Louis ; il a la particularité d'être le premier marin à commander l'Armée sénégalaise.

L'Armée de l'Air a eu à se retrouver avec deux chefs militaires (les Généraux Mouhamadou Mansour Seck et Birane Diop) aux rênes de l'Armée dans une position très peu disputée aux terriens qui constituent l'ossature de l'Armée avec plus de 70% des effectifs. Le Vice-Amiral Wade a également fréquenté le Prytanée militaire national la Flèche (France) qui prépare aux grandes écoles.

Le journal Enquête, de relever que, dans le cadre de ce remaniement, le Chef Suprême des Armées a également nommé le Général de Division Philippe Henry Alfred Dia, actuel Inspecteur des Forces Armées (IGFA) depuis octobre 2022, au poste de sous-Chef d'Etat-major général des armées (sous-CEMGA).

Enfin, une autre affectation notable concerne le Général Cheikhou Camara, actuel Conseiller Défense du Premier ministre, qui prendra les fonctions de Chef de l'Etat-major particulier du président de la République. Station que laissera vacante le nouveau CEMGA, à partir de février 2026.