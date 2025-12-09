Sénégal: Enseignement supérieur - Bourses en crise entre massification, bourses généralisées et réforme LMD

Entre justice sociale, massification estudiantine et réformes institutionnelles, l'université sénégalaise traverse une crise profonde où bourses et LMD (Licence-Master-Doctorat) se répondent, se superposent et parfois se contredisent.

La bourse, jadis levier de promotion d'une élite républicaine, s'est transformée en outil quasi universel d'apaisement social. Parallèlement, la réforme LMD, introduite pour moderniser le paysage académique, a bouleversé structures, temporalités et équilibres. Au croisement de ces deux dynamiques, le même constat s'impose. Le système, soumis à des tensions budgétaires et pédagogiques extrêmes, doit être repensé pour concilier équité, excellence et soutenabilité.

Quand la bourse forgeait les élites de la nation.

Depuis l'indépendance, l'État sénégalais a fait des bourses universitaires un instrument stratégique de promotion sociale et de formation de ses cadres. Inspirée du modèle colonial où la bourse distinguait un cercle restreint d'élèves africains destinés au service administratif, la jeune République a conservé cet outil tout en le réorientant. Sous Senghor, elle devient le symbole d'un pacte républicain fondé sur la rigueur, le mérite et la construction nationale. Destinée aux meilleurs élèves et aux enfants de familles modestes, elle incarne une promesse d'ascension et d'égalité.

Dans les années 1960 et 1970, cette politique sélective reste cohérente. Les effectifs universitaires demeurent maîtrisés, la qualité académique élevée, et les bourses d'excellence pour l'étranger soutiennent la formation de futurs ingénieurs, médecins, agronomes ou enseignants-chercheurs. La bourse est alors un investissement stratégique, un pari sur l'avenir.

Le tournant des années 1980

L'arrivée d'Abdou Diouf en 1981 coïncide avec une transformation profonde. Celle de la massification universitaire. L'Université de Dakar, conçue pour 3 500 étudiants, en accueille plus de 24 000 en 1990

Cette expansion, non accompagnée d'un investissement structurel, provoque un effondrement du cadre pédagogique. Amphithéâtres surpeuplés, pénurie d'enseignants titulaires, infrastructures vieillissantes, retards chroniques. L'université entre dans une zone de turbulence.

Les bourses deviennent alors un mécanisme de gestion sociale. Près des deux tiers des étudiants en bénéficient, absorbant des ressources qui auraient dû financer livres, laboratoires et équipements. La Banque mondiale note que l'Université « dépense vingt fois plus pour nourrir les étudiants que pour acheter des livres »

Cette situation conduit l'historien Iba Der Thiam à parler de « mauvaise conscience de l'État », dénonçant une politique de bourses utilisée comme substitut à la réforme structurelle, et comme moyen d'apaiser la jeunesse plutôt que d'élever les standards académiques.

De la bourse méritocratique à la rente de masse

L'alternance de 2000 marque une rupture décisive. Abdoulaye Wade fait du soutien financier aux étudiants l'un des axes majeurs de sa légitimité politique. Sous son magistère, la bourse devient quasi universelle. Tout étudiant régulièrement inscrit peut prétendre à une allocation. Ce basculement, salué par certains comme une avancée sociale, fragilise en profondeur l'équilibre budgétaire et pédagogique de l'enseignement supérieur.

Les chiffres illustrent l'ampleur de la mutation. Environ 36 000 boursiers en 2000, contre plus de 150 000 en 2024. La bourse cesse d'être une récompense du mérite pour devenir un revenu étudiant attendu, intégré aux stratégies de survie économique de nombreuses familles. Mais cette redistribution massive, non accompagnée d'une réforme de l'orientation ou de l'offre académique, alimente les déficiences structurelles déjà présentes.

Codifier sans transformer, organiser sans résoudre

Face à un système sous tension, Macky Sall engage en 2014-2015, une réforme normative. Des décrets définissant les catégories de bourses, les critères d'attribution et les commissions de suivi sont publiés. Sont instituées les bourses sociales, demi-bourses, bourses entières et bourses d'excellence. Mais si le cadre juridique se clarifie, le problème de fond demeure car la massification continue, les retards de paiement persistent, les universités nouvelles n'ont pas les infrastructures nécessaires et les ressources humaines restent insuffisantes.

La réforme, technocratique, n'a pas permis de restaurer la cohérence d'un dispositif devenu trop lourd. La bourse continue d'absorber une part disproportionnée du budget de l'enseignement supérieur, réduisant les marges disponibles pour la qualité académique.

LMD : une réforme ambitieuse dans un environnement sous-capacitaire

Introduit à partir de 2007 et généralisé dans les années 2010, le système Licence-Master-Doctorat (LMD) devait repositionner l'université sénégalaise dans l'espace académique international. Moderniser, harmoniser, professionnaliser étaient les trois objectifs.

Mais sa mise en oeuvre se heurte rapidement au réel. Les amphithéâtres restent durablement bondés, tandis que le déficit d'enseignants qualifiés limite fortement la capacité d'encadrement pédagogique. À cela s'ajoutent la faiblesse persistante des équipements numériques et l'absence de dispositifs permettant un suivi individualisé des étudiants. L'administration, déjà fragilisée, se retrouve de surcroît débordée par les exigences nouvelles de la semestrialisassions, qui multiplie les évaluations, les délibérations et les opérations de gestion

Le LMD, loin de fluidifier les parcours, rend le calendrier académique plus vulnérable aux grèves et retards. L'évaluation continue multiplie les sessions et surcharge les équipes pédagogiques, rendant difficile le respect des standards que la réforme impose.

L'impact du LMD sur les bourses

Le LMD transforme profondément le régime des bourses. Les validations semestrielles introduites par le LMD provoquent des décalages dans la publication des résultats, ce qui entraîne mécaniquement des retards dans le versement des allocations. Par ailleurs, la limitation stricte des durées de prise en charge pour la Licence et pour le Master, exclut un grand nombre d'étudiants qui, en raison des perturbations du calendrier universitaire ou de difficultés pédagogiques, ne peuvent progresser au rythme théorique prévu par la réforme.

L'accès au Master s'est transformé en un véritable entonnoir, les capacités d'accueil restant très en deçà du nombre de licenciés, ce qui raréfie encore davantage les bourses de second cycle. Enfin, les perturbations académiques récurrentes accentuent les incompatibilités administratives, rendant la gestion des allocations plus complexe et plus instables.

Le nombre de dossiers, délibérations et opérations de paiement augmente considérablement, sans que les capacités administratives ne soient renforcées. Le système des bourses, déjà fragilisé, devient encore plus vulnérable sous l'effet de cette réforme.

Un héritage lourd et une équation à résoudre

L'arrivée de Bassirou Diomaye Faye intervient dans un contexte marqué par des tensions budgétaires extrêmes et par l'accumulation de rappels impayés qui fragilisent davantage la gestion des allocations étudiantes. À cela s'ajoute la massification continue du système universitaire, laquelle exerce une pression croissante sur des institutions déjà éprouvées par les exigences élevées du LMD.

Les contestations étudiantes traduisent l'exaspération d'une jeunesse confrontée à une offre académique instable et à une administration débordée. Dans ce climat, les bourses se retrouvent de plus en plus utilisées comme des instruments de régulation sociale, au détriment de leur vocation première d'appui au mérite et de soutien aux étudiants les plus vulnérables.

Le nouveau pouvoir doit arbitrer entre trois impératifs contradictoires. Restaurer le mérite, préserver l'équité sociale et garantir la soutenabilité budgétaire. Toute réforme devra répondre à une question fondamentale : quelle université pour quel projet de société ?

La crise actuelle résulte de la rencontre explosive entre deux dynamiques : une politique de bourses devenue distributive à l'excès et une réforme LMD exigeante mais insuffisamment accompagnée. Restaurer la cohérence exige une refondation globale qui est celle de recentrer les bourses sur le mérite et la nécessité sociale, investir dans l'infrastructure universitaire, renforcer l'encadrement pédagogique, professionnaliser les filières et créer des passerelles adaptées à la réalité du marché du travail. Sans cela, le Sénégal continuera d'entretenir un système où la bourse apaise sans transformer et où le LMD modernise sans stabiliser.