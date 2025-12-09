Sénégal: Matam (Saint-Louis) - JAVA-Sénégal outille les adolescents contre les vulnérabilités et les violences basées sur le genre

Dans la phase de déploiement de ses activités dans les zones ciblées et avec pour première action, la formation des intervenantes, le projet JAVA-Sénégal, vient d'organiser, en collaboration avec l'académie de Matam, une série d'ateliers de renforcement de capacité des adolescent(e)s sur les facteurs de vulnérabilité notamment les mariages précoces, les mutilations génitales féminines (MGF), les grossesses adolescentes, et autres risques associés.

Cette session de formation a mobilisé quarante collégiens (30 filles et 10 garçons) afin d'améliorer leur prise en charge psychosociale, dans l'objectif de réduire les obstacles qui y sont liés. Les enseignements ont porté sur les droits humains, la violence basée sur le genre en milieu scolaire et communautaire, les pratiques néfastes, ainsi que sur la Communication pour le Changement de Comportement (CCC).

Madame Diaw Nafissatou Ly chargée de la division Genre de l'académie de Matam a souligné devant les acteurs l'importance de la tenue cette session de formation à l'endroit des collégiens. Elle a magnifié « le renforcement des connaissances et les capacités des actrices des zones d'intervention sur les Droits humains et les VBGs en milieu communautaire et scolaire, les pratiques néfastes et les moyens de les atténuer par la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) et les moyens de les atténuer par la communication sur le changement de comportement ».

Durant trois jours, cette session, coordonnée par les partenaires locaux dans la région Matam et conduite par des personnes ressources spécialisées, a permis d'aborder, à partir d'exposés en plénière, les thématiques liées aux facteurs de vulnérabilités, aux violences basées sur le genre, et aux techniques de communication de masse, ainsi que les priorités de communication propres aux localités concernées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet JAVA-Sénégal, qui cible prioritairement la région du Nord (Matam, Saint-Louis) et l'axe Dakar-Thiès, vise à renforcer les capacités des organisations de défense des droits des femmes et des filles, afin qu'elles mènent plus efficacement leurs actions pour produire des résultats transformateurs à travers le renforcement de leurs programmes et services, notamment en termes de qualité, d'efficience, d'impact et de portée.