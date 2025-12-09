Afrique de l'Ouest: SURAGGWA - Un nouveau souffle pour les terres sahéliennes

Le projet Scaling-Up Resilience in Africa's Great Green Wall, ou SURAGGWA, a été lancé hier, lundi 8 décembre, par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique en partenariat avec la FAO. Cette initiative constitue une étape décisive dans l'engagement conjoint des deux institutions, à restaurer les terres dégradées, à renforcer la résilience climatique et à améliorer durablement les conditions de vie des populations sahéliennes.

Le Suraggwa qui ambitionne d'améliorer la situation des communautés, entend capitaliser sur les avancées significatives obtenues ces dernières années dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Selon le secrétaire général du ministère de l'environnement et de la transition écologique Fodé Fall, les actions entreprises sur le terrain ont permis de tester, d'affiner et de valider des approches efficaces de restauration écologique, de mobilisation communautaire et de développement de filières durables.

« Suraggwa vient ainsi renforcer ces réussites, en élargissant les interventions et en consolidant les leçons apprises pour renforcer l'impact au bénéfice des populations » a-t-il expliqué, avant de rappeler que le contexte national justifie pleinement cette ambition. Il a précisé qu' « entre 2005 et 2023, notre pays a perdu près de 340 000 hectares de forêts, sous l'effet combiné de la pression agricole, des feux de brousse, de la coupe irrégulière et du surpâturage. Cette dégradation accélérée fragilise les écosystèmes, la sécurité alimentaire et la résilience des populations face au changement climatique ».

Avec un financement total de 222 millions de dollars, dont 150 millions du Fonds Vert pour le Climat, Suraggwa, vise, selon M. Fall, à restaurer 1,4 million d'hectares dans cinq pays sahéliens et à améliorer durablement la résilience de près de deux millions de personnes. « Pour le Sénégal, cela représente plus de 80 000 hectares de terres à restaurer, le développement de chaînes de valeur durables, le renforcement des capacités locales et le soutien à la gouvernance environnementale, notamment grâce au rôle central de l'ASERGMV » a-t-il ajouté.

Pour le représentant de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, Patrick Bahalokwibale, malgré la rareté de l'eau et les perturbations climatiques, plus de 70 % des communautés rurales du Sahel demeurent dépendantes de l'agriculture pluviale, ce qui rend leurs moyens de subsistance particulièrement vulnérables.

Il a rappelé que, dans le cadre du projet, la contribution de la FAO porte sur la restauration des terres et le renforcement de la résilience des communautés afin de bâtir un avenir durable dans la région sahélo-saharienne. Le programme couvre huit pays sahéliens, à savoir : Burkina Faso, Tchad, Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria et Sénégal, tous engagés dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte.