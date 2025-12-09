Sénégal: Budget 2026 - Le ministère des Infrastructures obtient le quitus de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a approuvé, lundi 8 décembre 2025, le premier budget du ministère des Infrastructures, récemment créé dans l'organigramme gouvernemental. Présent devant les députés pour défendre l'enveloppe proposée, le ministre Déthié Fall a obtenu un vote favorable pour un montant arrêté à 728,4 milliards de F CFA en autorisations d'engagement (AE) et 716,1 milliards de F CFA en crédits de paiement (CP), selon le rapport parlementaire transmis à la presse.

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a fait face aux députés, pour le vote du projet de budget de son département qui a été adopté, à l'Assemblée nationale, hier lundi. Les législateurs ont toutefois précisé qu'aucune comparaison avec les exercices précédents ne peut être opérée, le département n'ayant pas d'antécédents budgétaires. Ce budget inaugure, en effet, les premières projections financières d'un ministère chargé d'unir plusieurs segments jusque-là dispersés de la politique d'aménagement et d'infrastructures.

L'enveloppe est ventilée en cinq grands programmes. Le premier, consacré à l'équité territoriale et au développement des pôles, absorbe 73,2 milliards de F CFA en autorisations d'engagement (AE) et 68,2 milliards en crédits de paiement (CP), confirmant la volonté affichée de réduire les disparités régionales.

Les infrastructures portuaires et aéroportuaires se voient allouer 12,6 milliards en AE et 8,6 milliards en CP, des ressources destinées à renforcer la compétitivité logistique du pays.

Le poste le plus important concerne toutefois le réseau routier et ferroviaire : le programme dédié au développement, à la gestion et à l'entretien des infrastructures de transport mobilise à lui seul 486,9 milliards en AE et 483,6 milliards en CP.

Le budget affecté aux infrastructures sociales et administratives atteint, pour sa part, 155,2 milliards de F CFA, traduisant l'ambition de moderniser les équipements publics.

Enfin, le programme de pilotage, gestion et coordination administrative est doté de 498,2 millions de F CFA, une enveloppe destinée au fonctionnement stratégique du ministère.

Avec ce budget conséquent, Déthié Fall entame son premier exercice sous haute surveillance, dans un secteur clé du développement national.