Sénégal: Soudure anticipée - 269 familles vulnérables reçoivent des kits alimentaires à Mérina Dakhar

269 familles vulnérables de l'arrondissement de mérina dakhar ont reçu, ce lundi 8 décembre, des kits alimentaires dans le cadre du programme alimentaire au Sénégal, grâce au commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience du ministère de la famille, de l'action sociale et des solidarités. Un don exécuté par l'ONG Qatar Charity dans le cadre d'un partenariat avec le ministère.

Un don orienté par le gouverneur de la région de Thiès vers l'arrondissement de mérina dakhar, département de Tivaouane, pour accompagner les ménages n'ayant pas de bons rendements à l'issue de la campagne agricole 2025, du fait d'un déficit pluviométrique qui n'a permis aux spéculations comme le mil, le niébé ou encore l'arachide d'arriver à terme.

En effet, l'arrondissement de Mérina Dakhar fait partie des zones les plus impactées du département de Tivaouane par les mauvais rendements, a expliqué Lamine Diouf, chef du centre de la promotion du développement territorial de Mérina Dakhar. Ce qui augure d'une longue et difficile période de soudure pour ces populations.

Des veuves, chefs de village, paysans qui peinent à joindre les deux bouts, du fait de mauvaises récoltes, ont reçu 269 kits alimentaires, le lundi 8 décembre, grâce au commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Chaque ménage bénéficiaire a enlevé un sac de riz de la vallée de 25 kg, 5 litres d'huile, 5 kilogrammes de sucre, 2 sachets de lait de 400 grammes, un pot de chocolat, des sachets de 5 kg de spaghetti, de macaroni et de vermicelles.

Selon Lamine Diouf, chaque village a désigné, par le comité villageois, la famille la plus démunie pour recevoir le kit alimentaire. Ainsi, explique Lamine Diouf, 72 villages de la commune de Pekesse, 108 dans celle Mérina Dakhar et 89 villages à Koul ont bénéficié du don. Les villages qui ont des périmètres maraîchers grâce au PAPSEN pourront rattraper leurs mauvais rendements dans le maraîchage et c'est pour cela qu'ils ont été écartés, a tenu à préciser le chef du centre de la promotion territoriale.

Selon Daour Ndiaye, directeur technique et logistique du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, ce don de 269 kits n'est qu'un petit geste pour commencer car la direction générale à la sécurité alimentaire est en train de concocter un programme de résilience pour accompagner les ménages en détresse dans l'arrondissement. A l'en croire, l'État va mobiliser ses moyens et orienter ses partenaires dans la zone afin d'aider les ménages à traverser cette période de soudure qui risque d'être très longue.

Selon Mme Gueye, veuve, et bénéficiaire, ce don est venu au bon moment puisqu'il va lui permettre de tenir pour au moins une quinzaine de jours. Pour rappel, l'arrondissement de Mérina Dakhar est la dernière étape d'un périple dans les régions de Matam, Kaffrine, Ziguinchor. A en croire le chef du service kits alimentaires de la protection sociale, Alioune Badara Salane, c'est au total 1850 kits qui sont distribués dans ces 4 régions à des ménages vulnérables.