Togo: La fraude selon l'opposition - Un roman contredit par Daté

L'opposant Robert Yao Daté, ancien membre de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et président du CAR, a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup préfèrent taire.

Et autant dire que ses propos n'ont pas dû plaire à ses pairs.

Depuis les municipales, certains leaders de l'opposition répètent comme un mantra que la Céni (Commission électorale) aurait, une fois encore, « manipulé les résultats ». Un refrain devenu automatique dès que la défaite est trop lourde pour être assumée. Problème : l'un des leurs vient de gripper la machine à excuses.

Robert Yao Daté ne tourne pas autour du pot : « On ne peut pas me dire que la Céni change les résultats. Depuis le bulletin unique et la biométrie, voler n'est plus possible. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Voilà qui tombe mal pour ceux qui avaient déjà préparé leur communiqué accusateur.

Selon lui, les résultats viennent... des Céli (Commission électorales locales) et sont signés par les mêmes représentants de l'opposition qui accusent ensuite la Céni d'avoir tout truqué. Un détail fâcheux qu'on oublie opportunément dans certains meetings.

Le vrai problème ? Pas la CENI, mais leurs propres représentants

Et c'est là que Daté assène le coup de grâce : les dysfonctionnements ne viennent pas d'en haut, mais... des bureaux de vote eux-mêmes, là où l'opposition place ses propres représentants.

« Ils sont complices », dit-il sans détour.

Complices, et surtout très sensibles à un billet de 10.000 francs le jour du vote.

Un aveu brutal : pendant que les leaders crient à la fraude télécommandée, leurs agents, eux, négocient leur impartialité au prix d'un bon repas.

Selon Daté, il est temps d'arrêter d'accuser indéfiniment le régime.

Traduction : le disque est rayé, il serait peut-être temps de le changer.

Mais l'opposition, fidèle à sa tradition, préfère s'indigner en boucle plutôt que se remettre en question. Une habitude qui a au moins un mérite : elle évite les remises en cause douloureuses.