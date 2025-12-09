Togo: Les élus locaux prennent le chemin de la performance

Le Togo veut donner un nouveau souffle à sa décentralisation. À peine installés après les élections locales du 17 juillet, les 117 conseils municipaux entament une opération de mise à niveau destinée à renforcer leurs capacités.

Objectif : tirer les leçons de la première mandature pour bâtir des communes plus performantes et mieux gouvernées.

Avec l'appui de la coopération allemande (GIZ), 36 sessions de formation sont programmées jusqu'au 20 janvier 2026, dans toutes les préfectures.

Ces formations visent à offrir aux nouveaux élus - maires, adjoints et secrétaires généraux - une compréhension claire des fondements et ambitions de la décentralisation togolaise.

Au menu : les principes de la décentralisation et de la déconcentration, les compétences dévolues aux communes et aux régions, le fonctionnement du conseil municipal, les relations entre communes et autres acteurs administratifs

Il s'agit d'aider les élus à mieux prendre leurs décisions, à prioriser leurs actions et à éviter les chevauchements de compétences qui ont parfois freiné l'efficacité locale au cours de la première mandature.

L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT), cheville ouvrière de l'initiative, veut professionnaliser la gouvernance locale, explique son directeur général, Komi Dodzi Denyo.

Ces mises à niveau doivent permettre aux jeunes communes de gagner en efficacité, en transparence et en impact sur le quotidien des populations.