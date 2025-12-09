Ile Maurice: Agression sexuelle et vol - Un suspect interpellé

Les autorités ont ouvert une enquête suite à une plainte déposée, dimanche matin, concernant une allégation d'agression sexuelle suivie d'un vol, survenus à Bramsthan.

Selon les premiers éléments d'information, les faits se seraient déroulés aux alentours de 8 h 15 sur la route principale. La victime, âgée de 37 ans, aurait été approchée par un homme en état d'ébriété qu'elle connaissait. Elle affirme avoir été contrainte d'avoir un acte sexuel, après quoi, l'homme lui aurait volé son téléphone.

La plaignante, confuse et souffrant de douleurs, a exprimé le souhait de donner une déposition complète ultérieurement. Elle a été soumise à un examen médical, le même jour, en présence d'une policière.

Les enquêteurs ont procédé à l'arrestation d'un homme âgé d'une trentaine d'années, résidant la région. Celui-ci nie les faits qui lui sont reprochés mais il aurait été formellement identifié par la victime. Il a été placé en cellule policière, en attendant les conclusions de l'enquête.