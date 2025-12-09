Ile Maurice: 31 praticiens promus Senior sur fond de malaise

La Cour suprême a organisé, hier, une séance spéciale qui restera marquante pour la profession juridique. Trente-et-un praticiens du droit - 12 avocats promus Senior Counsel (SC) et 19 avoués devenus Senior Attorney (SA) - ont été officiellement élevés à ces rangs honorifiques lors d'une cérémonie solennelle, qui s'est déroulée dans la Chief Justice's Court.

Cet événement, présidé par la cheffe juge Bibi Rehana Mungly-Gulbul, assistée de la Master and Registrar Wendy Rangan, s'est fait dans un climat encore fortement influencé par les débats et les controverses de ces derniers mois autour du processus de nomination des SC et SA.

La présence de l'Attorney General, Me Gavin Glover, SC, ainsi que celle du président du Bar Council, Me Anwar Moollan, SC, témoignait de l'importance institutionnelle de cette cérémonie. Les promotions ont été rendues possibles suite à l'émission de Letters Patent par le président de la République, document qui officialise et confère autorité à ces distinctions au sein de la profession.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les parcours des 31 nouveaux promus, elle s'est aussi inscrite dans la continuité d'une période tendue pour le monde juridique. Les derniers mois ont, en effet, été marqués par une vive polémique : contestations devant la Cour suprême, interrogations sur la composition de la liste de recommandations et débats institutionnels autour du rôle respectif de la magistrature, du barreau et de l'exécutif dans l'attribution de ces titres prestigieux. Plusieurs juristes avaient dénoncé un manque de transparence ou encore l'absence de critères standardisés, remettant temporairement en cause la légitimité même de ces distinctions. Dans ce contexte, la cérémonie d'hier constituait autant un moment de reconnaissance qu'un test de cohésion pour la profession.

C'est dans cette atmosphère particulière qu'ont été appelés, un à un, les nouveaux SA, dont la liste comprend : Amritlall Oopuddhye Jankee, Omar Ibrahim Amode Bahemia, Ravi Kumarprasad Ramdewar, Theyvarajen Modely Ponambalum, Bebakur Rampooortab, Ayesha Jeewa, Mohamed Firoz Joonas Alimamode Hajee Abdoola, Marie Catherine Nalletamby, Pazhany Rangasamy, Gérard Huet de Froberville, Georgy Ng Wong Hing et Verna Nirsimloo.

A suivi l'appel des SC : Marie Jacques Laval Panglose, Murlidas Dulloo, Yves Marie Gérard Hein, Shaukat Ally Oozeer, Siddhartha Hawoldar, Jeyarama Valayden, Imthiaz Mamoojee, Jacques Denis Michel Ahnee, Michel Angelo Lu King Chee, Ghanshyamdas Bhanji Soni, Yanilla Moonshiram, Mouammar Oozeer, Priscilla Balgobin-Bhoyrul, Angélique Anne-Desvaux de Marigny Coquet, Mohammad Mushtaq Namdarkhan, Abdool Rashid Ahmine, Yvan Caril Jean-Louis, Mooneeswur Seegobind Maha Rana Pratapsingh Seetaram et Priya Veedu Ramjeawon-Varma.

La nomination du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, a particulièrement retenu l'attention, tant son rôle institutionnel est central et souvent observé. Malgré le caractère solennel de la cérémonie, la polémique récente n'a pas entièrement disparu des esprits. Certains des nouveaux promus ont d'ailleurs choisi de s'exprimer avec franchise.

Me Siddhartha Hawoldar, nouvellement nommé SC, a tenu à revenir sur les critiques, qui avaient entouré les nominations. Selon lui, toute cette polémique «n'avait pas lieu d'être», estimant que l'on aurait dû se concentrer sur le mérite des professionnels sélectionnés plutôt que de laisser la controverse ternir un moment censé célébrer l'excellence juridique. Avec un sourire, il a cité Voltaire :

«Quand vous êtes estimé par les gens d'esprit, il ne faut jamais être offensé par le mépris des sots.» Il a affirmé être «heureux que son travail ait été reconnu» après des années de pratique et de rigueur professionnelle.

De son côté, Me Rashid Ahmine a exprimé sa satisfaction, soulignant que les futures nominations se dérouleront désormais dans un cadre clarifié. Il a préféré rester discret lorsqu'il a été interrogé sur les critiques formulées par l'Attorney General. À la question insistante de certains journalistes, il a simplement répondu : «Pas de commentaires.»

Parmi les SA, Pazhany Rungasamy a livré l'un des témoignages les plus personnels. Visiblement ému, il a déclaré être «très fier» après 33 ans de service dans la profession, évoquant même avoir «risqué sa vie» dans le cadre d'affidavits ou de dénonciations justifiées. Il a tenu à rendre hommage à son mentor, feu Me Yousuf Mohamed, qu'il considère comme la figure ayant le plus influencé son approche du métier. Pour lui, la mission d'un SA va au-delà du titre. «Notre rôle est désormais de former les jeunes hommes et femmes de loi», a-t-il insisté.

La réaction la plus sévère est finalement venue de Me Gavin Glover, pourtant lui-même SC. Il s'est dit «vraiment chagrin pour [ses] confrères», regrettant que ce moment, qui aurait dû être «un moment de joie», se soit déroulé dans une atmosphère lourde. Il a exprimé l'espoir que ce soit «la première et dernière fois» qu'une telle situation se produise, souhaitant que «la prochaine fois, ce soit plus élégant.» Visiblement contrarié, il a ajouté «ce n'est certainement pas la manière dont cette cérémonie se déroule. Il n'y avait aucune envie que moi ou le président du Bar Council prenne la parole... Cela n'augure rien de bon pour la Cour suprême.»

Ainsi, si la cérémonie a bel et bien consacré 31 parcours remarquables, elle a également reflété, en sourdine mais clairement, les tensions institutionnelles et les divergences de perception qui traversent encore la profession. Reste à voir si les futures réformes promises ramèneront apaisement et consensus, dans un domaine où prestige et indépendance sont intimement liés.

Pour rappel, les Senior Counsels sont :

Marie Jacques Laval Panglose, G.O.S.K.

Murlidas Dulloo

Yves Marie Gérard Hein

Shaukat Ally Oozeer

Siddartha Hawoldar

Jeyarama Valayden

Imtihaz Mamoojee

Jacques Denis Michel Ahnee

Michael King Fat

Ghanshyamdas Bhanji Soni

Yanilla Moonshiram

Mouammar Oozeer

Priscilla Balgobin-Bhoyrul

Angélique Anne-Desveaux de Marigny Coquet

Mohammad Mushtaq Namdharkhan

Abdool Rashid Ahmine

Yvan Caril Jean-Louis

Mooneeswur Seegobind Maha Rana

Pratapsingh Seetaram

Priya Veedu Ramjeeawon-Varma.

Les Senior Attorneys sont :

Amritlall Oopuddhye Jankee

Omar Ibrahim Amode Bahemia

Ravi Kumarprasad Ramdewar

Theyvarajen Modely Ponambalum

Bebakur RampoorTab

Ayesha Jeewa

Mohamed Firoz

Joonas Alimamode Hajee Abdoola

Marie Catherine Nalletamby

Pazhany Rangasamy

Gérard Huet de Froberville

Georgy Ng Wong Hing

Verna Nirsimloo.