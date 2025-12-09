Cote d'Ivoire: ARTs martiaux/Afro Budo festival - Aimé Brika satisfait du bilan de la 3e édition

Le président de l'Association internationale des arts martiaux (Aiam), Sensei Aimé Brika est satisfait du bilan de la 3e édition du festival africain des arts martiaux dénommé « L'Afro Budo », qui s'est tenu du 28 au 30 novembre dernier, à Treichville à Abidjan.

« Le bilan est satisfaisant eu égard à l'affluence des pratiquants. Nous étions environ 600 participants d'arts martiaux sans compter la société civile. Nos attentes ont été comblées au regard de l'enthousiasme des participants et du rayonnement de nos principaux invités, notamment le Hanshi Alain Sailly venu spécialement de France pour partager avec les festivaliers sa riche expérience en la matière », s'est réjoui l'initiateur de cet événement.

Il a surtout apprécié l'implication des collectivités locales lors de cette édition. « Nous avons beaucoup apprécié l'implication de certaines collectivités locales, à savoir les mairies de Treichville, de Marcory et de Koumassi. Nous avons été particulièrement sensibles à l'appui institutionnel sans équivoque de la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire (Fenapepsci) », a-t-il confié.

Tout en se félicitant du franc succès de cette 3e édition, le président de l'Aiam se projette déjà pour l'Afro Budo 2026. « Pour la 4e édition de ce festival qui aura lieu en 2026, nous espérons un plus grand engagement des collections locales, une plus grande mobilisation des pratiquants d'arts martiaux et de la société civile », a-t-il souhaité.

Ce festival a pour objectif de promouvoir la pratique des arts martiaux tout en incitant les populations à la pratique du sport pour leur bien-être. Il est organisé en partenariat avec la « World kobudo fédération », basée au Canada.