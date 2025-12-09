Burkina Faso: 179 millions F CFA de produits prohibés saisis par la Brigade Mobile des Douanes de Bobo

Du 22 au 30 novembre 2025, la Brigade Mobile des Douanes de Bobo-Dioulasso a mené une série d'opérations importante, appuyées par des renseignements précis, aboutissant à la saisie de 179 millions F CFA de marchandises prohibées. Le 22 novembre, sur l'axe Bobo-Banfora, les agents interceptent d'abord 20 000 plaquettes de médicaments prohibés dissimulées dans un car de transport, d'une valeur de 30 millions F CFA.

Sur le même itinéraire, un camion transportant des sacs de sucre et d'engrais servait à couvrir 10 fûts de cyanure évalués à 1,5 million F CFA. Le 27 novembre, un contrôle ciblé a permis la découverte de 429 plaquettes de chanvre indien astucieusement cachées dans la cabine d'une remorque, pour une valeur de 42,5 millions F CFA.

Enfin, le 30 novembre, sur l'axe Bobo-Orodara, une remorque déclarée en exportation de tourteaux de coton se révèle chargée de 700 sacs de cyanure, estimés à 105 millions F CFA. Le Directeur général des Douanes, Yves Kafando, a salué le professionnalisme des agents et exhorté l'ensemble des unités à maintenir ce niveau d'exigence.