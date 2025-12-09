Sénégal: Grande Nuit de la Littérature - Fatimé Raymonne Habré mise à l'honneur

9 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Fatimé Raymonne Habré, éditrice et fondatrice du Carré Culturel, a été désignée Marraine de la 4eme édition de la Grande Nuit de la Littérature Sénégalaise, organisée par le Cénacle des Jeunes Écrivains du Sénégal. L'événement se tiendra le 26 décembre 2025 à Dakar.

Sa vision a donné naissance au Carré Culturel, un espace polyvalent où se croisent et se retrouvent celles et ceux qui aiment la littérature, les livres, les arts, la peinture, la photo et les échanges.

La librairie du Carré Culturel est une librairie indépendante. Elle met à la disposition de ses clients des livres d'auteurs de nombreux horizons. En matière d'édition, elle a posé l'exigence d'un travail de qualité tout le long de la chaîne de fabrication du livre. L'innovation majeure est l'instauration d'un contrat d'édition équitable : les auteurs perçoivent un pourcentage intéressant (par exemple 40 %, voire plus) dès la première vente, compensant ainsi les frais d'édition.

