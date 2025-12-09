Mali: Affaire Sidiki Diabaté vs Général Chico 223 - L'audience renvoyée au 16 décembre prochain

9 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

L'influenceur malien Cheikhna Nimaga, plus connu sous le nom de Général Chico 223, et résidant au Sénégal, a été attrait ce matin devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, suite à une plainte du célèbre musicien Sidiki Diabaté. Ce dernier le poursuit pour extorsion de fonds et discours contraires aux bonnes moeurs.

L'affaire a été renvoyée au 16 décembre, à la demande de l'un des avocats de la partie civile, Me Antoine Mbengue. La plainte avait été déposée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe.

Sidiki Diabaté reproche au prévenu d'avoir terni son image lors de lives nocturnes sur TikTok. Le mis en cause l'accusait notamment d'entretenir des relations intimes avec des femmes mariées, ce qui aurait causé au chanteur un préjudice dans certains contrats professionnels ainsi que dans ses relations amicales, selon sa déclaration.

