Afrique: CAN 2025 au Maroc - Plusieurs Lions en mission express pour revenir

Alors que la liste de Pape Thiaw pour la CAN est imminente, plusieurs internationaux sénégalais blessés sont engagés dans une course contre la montre pour être prêts avant le départ pour le Maroc.

Habib Diarra, la prudence est de mise

Opéré de l'aine en septembre, Habib Diarra n'a plus joué depuis deux mois. Son retour était initialement prévu pour le match de ce week-end face à Newcastle. Même s'il a repris l'entraînement, son entraîneur, Régis Le Bris, reste pessimiste et privilégie la prudence : « Ce serait trop court... », a-t-il indiqué. Le milieu sénégalais manquera donc, très probablement, le dernier match avec les Black Cats avant la CAN. Alors que les clubs doivent libérer les joueurs convoqués au plus tard le 15 décembre, la balle est désormais dans le camp du sélectionneur, Pape Thiaw.

Ismaïla Sarr, si proche si loin

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sorti sur blessure face à Manchester United lors de la 13e journée de Premier League, Ismaïla Sarr fait face au même défi temporel. Selon le service médical de Crystal Palace, sa blessure n'est pas jugée grave et un retour avant le 15 décembre reste possible. Son coach, Olivier Glasner, se montre toutefois prudent : « La blessure n'a pas l'air si grave, mais sa cheville est très enflée... il peut jouer comme il pourrait ne pas jouer la CAN. Tout dépend de son évolution. »

Son entourage a néanmoins donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux. Le joueur a lui-même posté une photo en pleine séance de vélo sur Snapchat.

Assane Diao, tous les voyants au vert

Assane Diao, qui peinait à enchaîner les matchs depuis la fin de la saison dernière, a fait son retour ce week-end lors de Côme - Inter Milan. Il est entré à la reprise pour disputer toute la seconde période.

Convoqué lors de la dernière trêve internationale, il n'avait finalement pas joué en raison d'une gêne ressentie dès les premiers jours du rassemblement. Une situation qui avait poussé Cesc Fàbregas à estimer publiquement qu'il ne devrait pas être convoqué pour la CAN. De quoi froisser le jeune Lion. Aujourd'hui, sa forme rassure : tous les signaux sont au vert.

Cheikh Sabaly et Habib Diallo : retour réussi pour les Messins

Cheikh Tidiane Sabaly et Habib Diallo ont effectué leur retour lors de la 15e journée de Ligue 1.Sorti très tôt face à Rennes la semaine précédente, Sabaly a été titularisé contre Auxerre et a tenu 65 minutes.

De son côté, Habib Diallo, longtemps gêné par une blessure à l'ischio-jambier et absent lors du dernier rassemblement des Lions, a rejoué en seconde période.

Ismaïla Jakobs, un nouveau feuilleton ?

Forfait et annoncé blessé lors du dernier match de championnat, Ismaïla Jakobs figure pourtant dans le groupe de Galatasaray pour affronter Monaco ce mardi en Ligue des champions.

Une situation étonnante, alors que vendredi, son entraîneur assurait : « Ismaïl Jakobs doit rester avec nous et terminer sa convalescence, car pour l'instant, il n'est pas en mesure de disputer la CAN. »

Un nouvel épisode à suivre de près, tant le cas Jakobs suscite régulièrement des tensions entre club et sélection.

Le Sénégal entamera sa CAN le 23 décembre face au Botswana, à moins de deux semaines désormais.