Afrique de l'Ouest: Agriculture dans la région - Comment promouvoir le travail décent pour attirer les jeunes

interview

Derrière les discours sur la modernisation de l'agriculture en Afrique, une question centrale demeure : comment garantir des conditions de travail dignes dans un secteur dominé par l'informel et des tâches pénibles ?

Ibrahima Diallo, chercheur à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), spécialiste des questions liées au travail agricole, s'est penché sur le sujet dans une étude collective récente . Il explique à The Conversation les leviers pour améliorer concrètement la vie de ceux et celles qui travaillent la terre.

Comment définissez-vous le "travail décent" en agriculture ?

Lorsque l'on parle de « travail décent », on se réfère généralement à la définition proposée par l'Organisation internationale du travail (OIT) : un travail productif, correctement rémunéré, exercé dans des conditions de sécurité, de liberté et de dignité. C'est une définition importante, mais dans nos recherches - menées avec mes collègues Pierre Girard (Cirad), Nathalie Hostiou (Inrae) et Benoît Dedieu (Inrae) - nous avons très vite vu ses limites lorsqu'on l'applique directement à l'agriculture en Afrique de l'Ouest.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les limites de l'utilisation de ce concept de travail décent dans le secteur agricole ont également été pointées dans un article collectif de chercheurs membres de l'IAWA (International Association of Work in Agriculture « Revisiting the concept of 'decent work' for agriculture » .

Pourquoi ? Parce que la définition proposée par l'OIT repose implicitement sur un modèle salarial formel, souvent absent du monde agricole sur le continent. Dans nos enquêtes de terrain au Sénégal, au Burkina, au Bénin et au Ghana, nous avons rencontré des exploitations qui fonctionnent avec une organisation beaucoup plus complexe : des chefs d'exploitation, des membres de la famille, des saisonniers, des journaliers, des métayers, des prestataires de service... Autant de statuts, de trajectoires et de rapports au travail qui ne rentrent pas dans les cases habituelles.

C'est pour cela que, dans notre note politique publiée par l'AFD qui s'appuie sur les travaux de mes co-auteurs, nous avons voulu dépasser la définition classique du travail décent. À nos yeux, le coeur du sujet n'est pas seulement le respect de normes minimales, c'est la manière dont le travail s'organise au quotidien, comment il se répartit, qui l'accomplit, dans quelles conditions physiques et sociales, et comment la valeur créée est partagée entre ceux et celles qui participent au processus productif.

Quelle approche proposez-vous ?

Pour nous, un travail décent en agriculture, c'est un travail qui permet à chacun - qu'il soit membre de la famille, salarié permanent ou saisonnier, homme ou femme - de travailler dans des conditions compatibles avec la dignité, la santé et une répartition équitable des bénéfices. Cela dépend directement des modèles agricoles.

Par exemple, dans la riziculture irriguée de la Volta au Ghana, mes co-auteurs Pierre Girard, Nathalie Hostiou et Benoît Dedieu ont montré dans leurs travaux que l'intensification augmentait certes les rendements, mais qu'elle entraînait aussi une demande plus forte de main-d'oeuvre temporaire pour réaliser des tâches physiquement pénibles et dangereuses pour la santé, comme les applications d'herbicides ou la manutention répétée.

Cette réalité nous a conduit à défendre une idée simple : on ne peut pas parler de travail décent en agriculture sans analyser en profondeur l'organisation du travail et les choix productifs qui la façonnent.

Quels sont les principaux obstacles au travail décent dans ce secteur ?

Le premier obstacle, c'est l'informalité massive. En Afrique, les exploitations familiales, pourtant majoritaires, n'ont pas de statut juridique reconnu. Elles ne rentrent pas dans les catégories classiques du droit du travail, ce qui empêche de garantir leurs droits, leur protection sociale ou même leur reconnaissance professionnelle.

Un autre obstacle majeur est la pénibilité persistante du travail agricole, accentuée par une mécanisation partielle. Dans les zones cotonnières du Bénin, du Mali et du Burkina Faso, les tracteurs facilitent le labour, mais ils contribuent aussi à augmenter les surfaces cultivées, et donc la charge de travail manuel au moment du semis ou de la récolte. Ce surcroît de travail repose souvent sur les femmes ou sur des saisonniers, dans des conditions difficiles.

La division sexuée du travail constitue également un enjeu important. Dans les systèmes rizicoles du Ghana, les femmes sont massivement mobilisées dans les opérations post-récoltes, très chronophages et rarement rémunérées. À l'inverse, les hommes notamment salariés sont davantage exposés aux risques chimiques lors de l'application des traitements herbicides sur les parcelles de riz.

Un autre obstacle tient aux inégalités dans le partage de la valeur. Par exemple, la certification biologique du cacao au Ghana augmente bien les revenus des exploitations, mais elle n'améliore pas les revenus ni les conditions de travail des salariés temporaires qui effectuent les tâches les plus pénibles lors des récoltes et de l'après-récolte.

Enfin, un frein important est le manque de données fiables sur l'emploi agricole. Sans données solides, il est difficile pour les gouvernements d'orienter les politiques vers davantage d'emplois décents. C'est pour cela que des actions sont en cours pour mieux évaluer la qualité et la quantité d'emplois dans le secteur agricole comme le fait actuellement le projet JobAgri au Ghana.

Faut-il revoir l'objectif de productivité s'il génère plus de travail précaire ?

Il faut surtout revoir la manière dont on associe productivité et modernisation. Plus de productivité ne signifie pas forcément moins de pénibilité ni plus de droits.

Dans la note, nous avons montré qu'en Afrique de l'Ouest certains modèles intensifs, notamment dans le riz ou le coton, créent davantage d'activité, mais au prix d'une précarisation du travail temporaire. Les exploitations plus grandes ou plus intensifiées, comme je l'indiquais précédemment, font plus appel à des journaliers, souvent pour les tâches les plus dures, sans amélioration parallèle des conditions de travail.

Au Sénégal, dans les systèmes horticoles de la zone des Niayes, certaines pratiques agroécologiques augmentent la diversité et la résilience des systèmes sans nécessairement accroître la demande globale en travail, même si elles réorganisent les tâches et les rythmes de travail. Cela montre qu'on peut concilier performance économique, durabilité et amélioration du travail.

En réalité, la question n'est pas de renoncer à la productivité, mais de demander : productivité, oui mais au bénéfice de qui, et avec quelles conséquences sur le travail et leur rémunération ?

Les politiques agricoles doivent désormais intégrer une évaluation systématique des impacts sur l'organisation du travail, la santé et la sécurité au travail et la rémunération. C'est un changement de paradigme, mais il est indispensable.

Comment rendre l'agriculture attractive pour les jeunes, notamment au Sénégal ?

Les jeunes veulent avant tout un travail qui ait du sens, qui permette de vivre dignement, et qui ouvre des perspectives. L'agriculture peut répondre à ces attentes, mais à certaines conditions.

D'abord, il faut mieux rémunérer le travail agricole. Cela passe par des prix plus stables, des circuits de commercialisation plus courts et un partage plus équitable de la valeur. Ensuite, il faut réduire la pénibilité : cela suppose d'investir dans des formes de mécanisation adaptées, dans des services de prestation, ou dans des innovations qui allègent le travail familial.

La formation est également déterminante. Au Sénégal, beaucoup de jeunes souhaitent se lancer, mais manquent d'accès à des parcours de formation adaptés aux besoins réels des filières : maintenance des machines, conduite d'équipements, transformation agroalimentaire, gestion, numérique agricole.

Enfin, il faut travailler sur l'attractivité des territoires ruraux. Si les villages manquent d'eau, d'électricité, d'accès à Internet, de routes praticables ou de structures de santé, les jeunes n'y resteront pas, même avec des opportunités agricoles.

L'agriculture ne sera donc attractive que si elle est à la fois rémunératrice et socialement valorisée.

Quelles actions prioritaires pour améliorer les conditions des travailleurs agricoles ?

En nous appuyant sur notre note publiée par l'AFD, cinq priorités s'imposent :

Reconnaître juridiquement les travailleurs agricoles, en particulier les membres de la famille et les saisonniers, pour qu'ils puissent bénéficier de mécanismes de protection adaptés.

Produire des données solides sur le travail agricole, afin que les politiques publiques puissent réellement cibler la création d'emplois décents.

Intégrer le travail dans tous les appuis agricoles : formation, conseil, mécanisation, subventions. La question « qui fera le travail, et dans quelles conditions ? » doit devenir centrale.

Renforcer les formations pour accompagner les transformations du travail : ergonomie, gestion du travail, santé, égalité de genre.

Améliorer le partage de la valeur dans les filières afin d'augmenter la rémunération des travailleurs familiaux et des salariés.

Ibrahima Diallo, Chercheur à l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA)