Afrique: Les influenceurs redéfinissent les médias - Leçons du Kenya, du Nigeria et de l'Afrique du Sud

Les créateurs et influenceurs de l'actualité sont devenus des sources d'information de plus en plus importantes, car de plus en plus de personnes se tournent vers les réseaux sociaux et les plateformes de vidéo telles que Facebook et YouTube pour s'informer. Par « créateurs de l'actualité », nous entendons les personnes qui créent et diffusent du contenu principalement via les réseaux sociaux et les plateformes de vidéo et qui ont une certaine influence sur les débats publics autour de l'actualité et des affaires courantes.

Si les médias d'information traditionnels et les journalistes continuent de dominer l'attention sur les plateformes classiques telles que Facebook, les données de notre Digital News Report 2025 (Rapport sur l'information numérique 2025) montrent que les organes de presse sont confrontés à une concurrence croissante de la part des créateurs sur d'autres plateformes, en particulier sur les nouveaux réseaux axés sur la vidéo.

En Afrique du Sud, par exemple, les utilisateurs de Facebook, YouTube et X accordent toujours plus d'attention aux médias d'information traditionnels et aux journalistes qu'aux créateurs de contenu et aux influenceurs. Mais les médias traditionnels sont désormais éclipsés par les créateurs et les personnalités sur Instagram (59 %) et TikTok (52 %).

Ce changement n'est pas passé inaperçu. Dans certaines régions du monde, les politiciens intègrent systématiquement les créateurs de contenu dans leurs stratégies médiatiques. De grands médias d'information tels que CNN et le Washington Post ont lancé des collectifs de créateurs ou des réseaux. Ceux-ci génèrent du contenu destiné aux jeunes, adapté à chaque plateforme (consommé sur les réseaux sociaux plutôt que sur les sites d'information).

Mais à quels types de créateurs d'actualités le public prête-t-il attention ? Et en quoi leur rôle varie-t-il d'un pays à l'autre ?

Nous abordons ces questions dans notre étude publiée avec des collègues du Reuters Institute for the Study of Journalism de l'université d'Oxford. Nous dressons la carte des créateurs d'actualités et des influenceurs dans 24 pays, dont trois marchés africains : le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud.

Cette analyse nous a permis de développer une nouvelle classification des créateurs d'actualités, dans laquelle nous décrivons ce qu'ils offrent au public et l'impact que cela a sur les organes de presse. Elle nous a également permis d'identifier les pays où les influenceurs ont le plus (et le moins) d'impact, ainsi que quelques figures majeures.

Types de créateurs d'actualités

Nous avons abordé la question du point de vue du public, en utilisant les données de deux enquêtes en ligne réalisées en 2024 et 2025. Nous avons analysé les réponses à des questions ouvertes dans lesquelles nous demandions aux personnes interrogées de citer les médias et les personnalités auxquels elles prêtaient attention sur les réseaux sociaux.

Nous avons ensuite compilé les listes des 15 personnalités les plus citées dans chaque pays et classé les créateurs en fonction de leur approche de l'actualité.

Nous avons constaté que les créateurs d'actualités les plus mentionnés se concentrent sur les commentaires, beaucoup d'entre eux diffusant des messages partisans qui sont souvent plus subjectifs que les commentaires des médias traditionnels, la plupart sont de droite sur l'échiquier politique.

Un autre sous-ensemble se concentre sur l'actualité et les enquêtes. Les créateurs et les journalistes citoyens innovent parfois par leurs approches en utilisant des sources ouvertes et en abordant des questions négligées par les médias classiques.

Un autre groupe de créateurs avertis sur les réseaux sociaux se concentre sur l'analyse de l'actualité. Ils touchent souvent un public jeune que les médias traditionnels ont du mal à intéresser.

Enfin, les spécialistes, dont beaucoup ont quitté les médias traditionnels, ont tendance à approfondir des sujets de niche spécifiques via leurs chaînes YouTube, leurs podcasts ou leurs Substacks.

Nous avons également identifié quatre catégories de créateurs proches de l'actualité dont le contenu est axé sur la comédie, le divertissement informatif, les jeux vidéo ou la musique et le mode de vie, qui touchent souvent un public encore plus large et peuvent avoir un impact significatif sur les débats publics. Dans la pratique, ces catégories sont iclassables. De nombreux créateurs individuels combinent différentes approches ou changent au fil du temps.

Trois conclusions clés

1. Les créateurs ont un impact plus important dans certains pays que dans d'autres. Le public accorde davantage d'attention aux créateurs d'actualités dans les pays africains, ainsi que dans de nombreux marchés asiatiques et latino-américains et aux États-Unis. Cela s'explique en partie par une utilisation plus importante des réseaux sociaux dans l'ensemble, mais aussi par des facteurs tels que les différences culturelles, la taille du marché et la force ou la faiblesse des médias traditionnels. En revanche, les créateurs jouent un rôle moins important dans de nombreux pays d'Europe du Nord et au Japon.

2. Les créateurs d'actualités de premier plan sont généralement des hommes. Ce déséquilibre entre les sexes est évident lorsqu'on analyse les personnes les plus mentionnées sur les 24 marchés, où 85 % sont des hommes. Cela vaut également pour les pays africains : 12 des 15 personnes les plus mentionnées au Kenya, 13 des 15 au Nigeria et 14 des 15 en Afrique du Sud sont des hommes. La différence est particulièrement prononcée dans la catégorie des commentaires politiques.

3. YouTube est la plateforme la plus importante pour les créateurs. Il existe toutefois des différences selon les pays. Facebook reste une plateforme d'information importante au Kenya et en Asie. X est particulièrement important en Afrique du Sud, au Nigeria, aux États-Unis et au Japon, et reste la principale plateforme pour suivre les personnalités politiques. Instagram est largement utilisé pour les contenus politiques dans des pays comme le Brésil et est souvent le réseau de prédilection pour les contenus liés au mode de vie et à l'infodivertissement.

Conclusions sur les marchés africains

Il faut se rappeler que les données du Kenya, du Nigeria et de l'Afrique du Sud proviennent d'enquêtes en ligne. Elles sont représentatives donc de des jeunes anglophones, et non l'ensemble de la population. (Lisez les profils complets des pays ici.)

Kenya : Le Kenya dispose d'une scène créative très dynamique, mais en matière d'actualité, ce sont les présentateurs des chaînes de télévision (comme Larry Madowo de CNN et Lulu Hassan de Citizen TV) qui arrivent en tête de la liste des personnalités les plus mentionnées au Kenya.

Plusieurs créateurs indépendants tels que l'ancienne présentatrice de Tuko News Lynn Ngugi, Oga Obinna et The News Guy touchent également leur public avec des histoires personnelles, des interviews sincères et des informations de dernière minute. Les actualités people et le divertissement sont des éléments clés du marché kenyan, où Edgar Obare est connu pour ses révélations croustillantes sur les célébrités, tout comme le Nairobi Gossip Club sur Instagram.

Nigeria : Au Nigeria, les militants, les présentateurs de télévision et de radio reconnus, ainsi que les influenceurs et les comptes spécialisés dans le divertissement, occupent une place de premier plan. Si les diffuseurs restent les principales sources d'information, dans certains cas, les influenceurs et les journalistes citoyens sont désormais les premiers à révéler des informations avant les médias traditionnels.

De loin la personnalité la plus mentionnée au Nigeria, VeryDarkMan est un créateur engagé souvent filmé en tête des manifestations. D'autres militants comme Aisha Yesufu et Dan Bello sont également très mentionnés. Au-delà de la politique, des créateurs tels que Linda Ikeji et le populaire Instablog9ja sont connus pour publier des actualités sur le divertissement et les célébrités, principalement sur Instagram.

Afrique du Sud : Le nombre de créateurs d'actualités locaux dans la liste sud-africaine est plus faible que dans de nombreux autres pays. L'homme d'affaires sud-africain basé aux États-Unis Elon Musk et l'humoriste Trevor Noah occupent une place importante aux côtés de la star de TikTok Dylan Page, qui a passé une grande partie de son enfance dans le pays.

Les youtubeurs et podcasteurs internationaux tels que Joe Rogan, Candace Owens et Tucker Carlson sont également très populaires auprès des personnes interrogées. MacG, animateur du podcast le plus populaire d'Afrique du Sud, est la personne la plus citée. Il est connu pour ses interviews franches, mais également critiqué pour ses propos parfois nuisibles.

Une offre d'information fragmentée

Nos conclusions soulignent à quel point les sources d'information sont devenues confuses, fragmentées et vaguement définies, car beaucoup s'informent sur diverses plateformes.

Nous constatons qu'il existe une grande diversité de créateurs d'informations (bien que principalement masculins) qui proposent une grade diversité de contenus créatifs, attrayants et informatifs. Ceux-ci comblent parfois les vides laissés par les organes de presse et s'éloignent souvent de leurs conventions, ce qui ne permet pas toujours de les considérer comme fiables.

Leur impact tend à être plus fortement ressenti dans les pays densément peuplés où les médias traditionnels sont sous pression. Si certains complètent ou s'appuient sur les médias d'information traditionnels, ils constituent également une source de concurrence croissante, en particulier auprès des jeunes publics qui sont déjà réticents à consulter les sites web et les applications d'information.

L'évolution future de cet espace créatif dépendra en partie du rôle que joueront les plateformes dans la promotion de contenus utiles et de qualité, du développement de modèles économiques pour soutenir ces créateurs et de l'intérêt continu du public.