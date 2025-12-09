Maroc: Bourse - Le MASI cède 0,72% du 1er au 5 décembre

9 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 1er au 5 décembre sur une note négative, son indice principal, le MASI, cédant 0,72% à 18.469,38 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 1,07% à 1.500,72 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a perdu 0,61% à 1.250,93 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 1,2% à 1.819,33 pts.

Côté secteurs, les indices "Santé" (-7,61%), "Ingénieries et biens d'équipements industriels" (-4,73%) et "Loisirs et hôtels" (-3,28%) ont accusé les plus forts replis, rapporte la MAP.

A l'inverse, les meilleures performances ont été réalisées par les secteurs "Société de financement et autres activités financières" (+6,55%), "Boissons" (+6,48%) et "Industrie agricole" (+4,83%).

Les échanges ont avoisiné 3,4 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur Alliances (13,21%), Akdital (11,37%) et LafargeHolcim Maroc (10,51%).

De son côté, la capitalisation boursière a dépassé 976,3 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Rebab Company (-11,9% à 100,35 DH), Involys (-9,71% à 212,1 DH), Vicenne (-9,18% à 475 DH), M2M Group (-7,69% à 440,3 DH) et Akdital (-7,26% à 1.252 DH).

Les plus fortes hausses ont été affichées par Salafin (+13,27% à 618 DH), BMCI (+9,04% à 567 DH), Société des Boissons du Maroc (+6,73% à 2.285 DH), Oulmès (+5,69% à 1.318 DH) et Minière Touissit (+5,09% à 1.692 DH).

