Maroc: Le pays confirme son rôle stratégique de puissance logistique mondiale

Le Maroc a opéré une transformation majeure de son infrastructure logistique, s'imposant aujourd'hui comme l'une des principales puissances mondiales du secteur grâce à des investissements cumulés de plus de 13 milliards d'euros, écrit samedi le site espagnol Información Logística.

Cette montée en puissance confère au Royaume le rôle stratégique de pont multimodal entre l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique, dans un contexte marqué par un important mouvement de relocalisation industrielle européenne, notamment dans l'automobile et ses industries connexes, souligne le média.

Le Maroc dispose désormais d'un réseau autoroutier de plus de 1.800 kilomètres, avec l'ambition d'atteindre 3.000 km à l'horizon 2030. Cette infrastructure moderne relie les principaux pôles industriels et les grands ports du pays, optimisant les flux de marchandises vers l'Europe par voie terrestre, relève le site d'information spécialisé.

La publication rappelle à cet égard que le port Tanger Med, devenu le plus grand hub maritime de la Méditerranée et du continent africain, a traité plus de 142 millions de tonnes de marchandises en 2024. Il assure des connexions avec plus de 180 ports dans 70 pays. Sa zone industrielle intégrée abrite plus de 1.100 entreprises, renforçant l'efficacité du triptyque port-routes-zones industrielles, rapporte la MAP.

Parmi les projets structurants, Información Logística cite le nouveau port atlantique de Dakhla, destiné à ouvrir de nouveaux corridors commerciaux vers l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'Initiative Atlantique lancée par SM le Roi Mohammed VI pour faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique via le réseau portuaire marocain.

Dans le même esprit, le gazoduc Nigeria-Maroc, véritable corridor énergétique et logistique de plus de 6.000 km, devrait renforcer davantage la position du Royaume comme point nodal entre l'Afrique et l'Europe.

Le média met également en avant la modernisation des ports de Tanger, Nador et Al Hoceima, un effort qui a permis d'accueillir plus de 3,4 millions de passagers et 850.000 véhicules lors de l'Opération Marhaba 2024, l'un des plus vastes mouvements logistiques annuels au monde.

S'agissant du secteur ferroviaire, l'auteur de l'article souligne l'extension en cours du réseau de train à grande vitesse Al Boraq, appuyée par un programme d'investissement de 8,9 milliards d'euros visant à doubler le nombre de villes desservies et à mieux interconnecter gares, aéroports, zones industrielles et installations portuaires.

Cette stratégie structurée et de long terme confirme le positionnement du Maroc comme partenaire stratégique incontournable pour les entreprises recherchant fiabilité, compétitivité et solutions logistiques optimales sur l'axe Europe-Afrique, conclut le média espagnol.