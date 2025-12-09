Maroc: AFEM - 25 ans d'engagement en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat féminin au pays

L'Association des femmes cheffes d'entreprises du Maroc (AFEM) a célébré, vendredi soir à Casablanca, son 25e anniversaire, marquant une étape symbolique pour une organisation qui porte, depuis un quart de siècle, la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Maroc.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette commémoration s'est tenue sous le thème "Leadership et entrepreneuriat féminin : Pour un Maroc inclusif", avec la participation d'un large parterre d'acteurs institutionnels, de partenaires financiers, de représentants de réseaux internationaux et des adhérentes, venus de l'ensemble des régions du Royaume. Des délégations étrangères ont également pris part à cette célébration.

Intervenant à cette occasion, la présidente fondatrice de l'association, Saloua Karkri, a rappelé les débuts de cette initiative née en 2000 et dont elle a assuré la présidence durant six ans. Elle s'est félicitée du chemin parcouru, relevant que cinq présidentes lui ont succédé, et que chacune a capitalisé sur l'existant en y apportant innovation et nouveautés, rapporte la MAP.

Mme Karkri a mis en avant le rôle pionnier de l'AFEM, notamment à travers la création du premier incubateur dédié aux jeunes entrepreneuses en Afrique et au Moyen-Orient, ayant permis la création de plus de 600 entreprises.

Elle a également cité la mise en place d'un mécanisme de garantie publique dédié aux projets féminins, ainsi que l'extension du réseau régional de l'association.

Pour sa part, la présidente nationale de l'AFEM, Leila Doukali, a souligné la portée symbolique de ce quart de siècle d'action collective.

Elle a affirmé que l'association oeuvre depuis 25 ans à encourager la femme marocaine à prendre la place qui est la sienne dans l'économie nationale, rappelant l'importance des efforts de formation, d'accompagnement et de motivation déployés en faveur des porteuses de projets.

Mme Doukali a appelé à poursuivre cette dynamique, affirmant être intimement convaincue que le Maroc ne pourra avancer sans ces contributions féminines.

Au-delà de la célébration, la soirée a été rythmée par plusieurs temps forts, dont la remise des AFEM Awards, venus distinguer des parcours emblématiques au sein du réseau.

Dans ce contexte, le prix "Fondatrices" a honoré les membres Saloua Karkri, Affifa Boutaleb Ouazzani, Anne Marie Guelec-Cherif Alami, Houda Layachi, Fathia Bennis et Nadia Slaoui Ibn Mansour pour leur rôle pionnier dans la création et la structuration de l'association.

Le prix "Déploiement past-présidentes" a récompensé Bouthayna Iraqui Houssaini, Soraya Badraoui Leuwenkroon, Laila Miyara et Asmaa Morine Azzouzi.

Dans la catégorie "She is the Future", les distinctions ont été attribuées à Mona Alami, Lamiaa Zaid, Bahiya Ziri et Meriem Ouadn, tandis que le prix du "Rayonnement femmes inspirantes" est revenu au Ballon d'or africain, Ghizlane Chebbak, la créatrice Souad Gargari et la chanteuse Jaylan.

Un hommage spécial a enfin été rendu à Khadija Doukali, figure marquante du réseau disparue en 2013, qui a occupé le rôle de secrétaire générale de l'association entre 2000 et 2005.

L'événement a été marqué, par ailleurs, par la signature d'une convention de partenariat entre l'AFEM et le Conseil international des femmes entrepreneurs (CIFE), ouvrant la voie à un renforcement de la coopération entre les entrepreneuses marocaines et tunisiennes et à de nouvelles perspectives d'échanges entre les deux écosystèmes.

L'AFEM oeuvre depuis plus de 25 ans pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'intégration des femmes dans les dynamiques économiques nationales et internationales. À travers ses programmes, ses actions de plaidoyer et ses partenariats stratégiques, l'association est aujourd'hui reconnue comme un acteur majeur en faveur d'une croissance inclusive au Maroc.

Elle se projette vers l'avenir avec une vision avant-gardiste, centrée sur le renforcement du leadership féminin comme levier de progrès, d'innovation et de développement durable.